Prefeito sanciona lei e transfere área ao Shopping Popular; Cuiabá terá Parque Tecnológico de Energia e irá economizar até R$ 300 milhões

Das 114 unidades de saúde do município de Cuiabá, incluindo Atenção Primária, Atenção Secundária e Atenção Terciária, 82 receberam investimentos e intervenções de melhorias em suas respectivas estruturas físicas na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, sendo que 10 unidades foram construídas e duas estão fase de construção. Os dados apontam que a gestão Emanuel Pinheiro promoveu melhorias físicas em 93% das unidades de saúde de Cuiabá. A Atenção Primária representa as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros Odontológicos, Clínicas da Família, e Atenção Secundária (UPAS e Políclínicas) e a Atenção Terciária (HMC, Hospital São Benedito e antigo PS de Cuiabá).

O ano de 2022 terminou com obras prontas para inauguração. “Nenhuma das nossas regionais ficou de fora. Em todas, oferecemos mais conforto para a população. Das 24 unidades na regional Norte, 17 já passaram por obras ou já receberam investimentos para a reforma. Na Sul, 23 unidades do total de 27. Na Leste, das 32 unidades, 21 já tiveram investimentos, na Oeste foram 16 unidades do total de 23 e na Rural foram 3 contempladas entre as 6 existentes. Nossa gestão está focada em entregar uma estrutura muito melhor em todos os sentidos, de estrutura, de aparelhamento e material humano do que recebemos quando assumimos em 2017”, destacou o prefeito Emanuel Pinheiro.

As próximas obras a serem entregues e reinauguradas são a UBS Jardim Vitória II e III, a UBS Santa Isabel I, II e III, a UBS Jardim Imperial II, a UBS Cohab São Gonçalo, a odontologia da UBS Baú/Lixeira, além da UPA Leblon.

“A UBS do Santa Isabel recebeu reforma com ampliação. Juntamos a unidade 1, 2 e 3 em uma só, que passou a dispor de três cadeiras odontológicas e já está atendendo. A UBS do Jardim Imperial 2 já está pronta, com atestado de conclusão e prestes a ser entregue para a população. No caso desta unidade do Jardim Imperial, era apenas um esqueleto do que seria uma obra, deixado por gestores anteriores, mas o prefeito Emanuel Pinheiro se comprometeu em executá-la e está pronta. A da Cohab São Gonçalo, trata-se de uma reinauguração: recebeu reforma e ampliação do espaço, com recepção nova para melhor comodidade no recebimento dos pacientes e está com 100% da obra entregue, com parte elétrica nova e adequações nos consultórios”, explicou o engenheiro Thiago Henrique Vieira, coordenador técnico de Obras e Serviços da SMS.

A Unidade do Jardim Vitória 2 e 3, que também já está sendo usufruída pela população, recentemente passou por nova reforma para mais conforto aos usuários. A UBS recebeu pintura nova e aguarda inauguração oficial. A UPA do Leblon aguarda equipamentos e recursos humanos, mas a obra está pronta e oferecerá, quando entrar em funcionamento, serviços mais modernos do que as demais Unidades de Pronto Atendimento. As adequações obedecem recomendações técnicas e os devidos ajustem que faltavam foram realizados. O imobiliário já está instalado, restando apenas parte dos equipamentos e a equipe profissional para atendimento.

Também está pronta a ampliação do espaço da odontologia no Baú/Lixeira, que inclusive já está atendendo a população, enquanto aguarda a entrega oficial para a comunidade.

Obras executadas

Do total das 114 Unidades de Saúde, 10 unidades foram construídas e finalizadas e duas estão em fase de construção. Outras 4 estão em processo licitatório para execução das obras e 2 na fase de licitação. Apenas 32 unidades não receberam reformas ou investimentos ainda.

Na Região Norte destacam-se a construção da UBS Ilza Picolli, que já está finalizada e aberta ao público; as UBS CPA IV, Dr. Fábio II/Umuarama, que estão em fase de construção e a UBS Ouro Fino, que está em processo licitatório. E cinco unidades desta regional receberam reforma e ampliação, e outras cinco passaram por reforma.

Na regional Sul, 4 unidades foram construídas: UBS Santa Terezinha/Itapajé, UBS Jockey Club, UBS Nico Baracat e UBS Parque Ohara. Oito receberam reforma e ampliação, duas delas ainda sendo executadas, 6 unidades passaram reforma, 1 ainda em execução e 3 unidades estão em processo licitatório para construção.

Na Leste, 3 unidades foram construídas: UPA Leblon, UBS Jardim Imperial II e a odontologia da UBS Baú/Lixeira. Além disso, 5 unidades passaram por reforma e ampliação, 2 estão em processo licitatório para reforma e ampliação. Outras 12 unidades passaram por reforma, sendo que em duas as obras ainda estão sendo executadas.

Regional Oeste foram realizadas duas grandes construções: Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) e a UPA Verdão. Oito receberam reforma e ampliação, sendo que uma ainda está com os serviços em andamento, e 7 foram beneficiadas com reforma.

E na Rural, das 6 unidades existentes, 3 já receberam intervenções nas estruturas: UBS Rio dos Peixes, com reforma e ampliação finalizada, UBS Coxipó do Ouro, com reforma e ampliação já iniciada e a UBS Guia, com reforma sendo executada.