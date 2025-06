Prefeito sanciona leis que fortalecem políticas públicas e proteção social

A programação da Semana do Meio Ambiente, aberta oficialmente nesta segunda-feira (02), seguirá até o dia 06, em Cuiabá. O evento, realizado pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, acontece no Centro Sebrae de Sustentabilidade, no Centro Político Administrativo, em parceria com o Sebrae e o CREA-MT. Lideranças institucionais, acadêmicos e estudiosos prestigiaram a cerimônia para discutir o futuro ambiental da cidade, bem como promover a conscientização e a responsabilidade em torno do meio ambiente.

Com o tema central “Sustentabilidade como eixo para cidades”, a cerimônia destacou os desafios e as soluções para preservar os recursos naturais, como os córregos urbanos, e integrar iniciativas sociais, culturais e econômicas à agenda ambiental.

Durante a abertura, o secretário municipal de Meio Ambiente, professor, arquiteto e urbanista José Afonso Portocarrero, ressaltou que a sustentabilidade vai além da questão ambiental. “Ela também é social, cultural e tecnológica. Cuiabá cresceu de forma acelerada, e pagamos um preço alto por isso. Mas ainda há esperança, e essa responsabilidade é de todos nós, como cidadãos”, declarou.

Na sequência, o presidente do CREA, Juarez Samaniego, também fortaleceu o debate, esclarecendo que o conselho reúne mais de 300 profissões, todas focadas em questões ambientais.

Ao falar com os estudantes, disse que todo o trabalho feito atualmente é um legado deixado para o futuro. “Se você tem um meio ambiente sustentável, você tem uma qualidade de vida melhor. É isso que a sociedade precisa pensar. A gente não precisa ficar aguardando só o poder público fazer. O poder público tem a perna pequena, ele não consegue andar sozinho. Ele pode ajudar com políticas públicas, com preservação ambiental. Mas, se nós não fizermos a nossa parte, as coisas não vão melhorar”, explicou.

A gerente do Centro Sebrae de Sustentabilidade (CSS), Patrícia Pedrotti, falou sobre a necessidade de pensar em cidades resilientes e sustentáveis, e sobre as ações que cada um pode adotar no dia a dia. “Gostei muito do tema do evento: ‘Ação Hoje. Legado Amanhã’. Nós somos responsáveis pelo que fazemos. Se conseguirmos, no nosso dia a dia, adotar um pouco mais de sustentabilidade — inclusive no consumo, reduzindo resíduos, reciclando, reaproveitando e incluindo as pessoas em todas as ações — isso já gerará um movimento em prol das futuras gerações. Estou muito feliz com o tema, feliz em vê-los neste espaço que trata da sustentabilidade e foi projetado pelo professor José Afonso Portocarrero. Espero que tenham uma semana de muito aprendizado e produtividade”.

A pesquisadora Eliana Rondon, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), responsável pela primeira palestra da programação, abordou o tema “Análise da qualidade da água nos córregos urbanos de Cuiabá: desafios de atendimento às metas do enquadramento global”, apresentando dados sobre os canais urbanos da capital, incluindo o histórico córrego Prainha.

“Esses corpos d’água contam a história da cidade. Precisamos olhar para as bacias hidrográficas como parte do planejamento urbano. A água reflete aquilo que fazemos”, frisou.

A segunda palestra do dia tratou do tema “Sistema Campo Limpo: Sistema Brasileiro de Logística Reversa de Embalagens e Resíduos e Consumo de Defensivos Agrícolas”, com a engenheira agrônoma Rosangela Gomes Soto, do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (INPEV).

O terceiro tema abordado foi “Reciclagem Civil – Lixo Zero”, apresentado por Jean Pelicari, diretor do Projeto Lixo Zero.

Confira a programação:

Dia 03 – Terça-feira

8h – Horto Florestal – Trilha Guiada

14h – Centro Sebrae de Sustentabilidade (CSS) – Palestras

Dia 04 – Quarta-feira

14h – Centro Sebrae de Sustentabilidade (CSS) – Palestras

Dia 05 – Quinta-feira

8h – Parque da Família – Plantio de ipês roxos com a participação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPE)

14h – Centro Sebrae de Sustentabilidade (CSS) – Palestras

Dia 06 – Sexta-feira

8h – Parque Jonas Pinheiro (Acrimat) – Ação comunitária (Treinamento: combate a incêndios)

