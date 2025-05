Prefeito sanciona mais duas leis e ressalta protagonismo de vereadoras

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, ao lado do governador Mauro Mendes, participou da inauguração do novo Complexo Educacional do bairro Pedra 90, na manhã desta segunda-feira (5). A cerimônia foi marcada por interação direta com a comunidade escolar. No ato, o prefeito percorreu as instalações, tirou selfies, foi abraçado por moradores e conversou com pais, alunos e servidores, sempre acompanhado da primeira-dama e vereadora Samantha Iris.

O evento também contou com a participação do atual secretário de educação de Cuiabá, Amauri Monge. O espaço, que abriga os Colégios Estaduais Integrados (CEI) 03 Mário de Castro e 04 Malik Didier, foi construído com recursos próprios do Governo de Mato Grosso e tem capacidade para atender cerca de 3.360 estudantes nos turnos matutino e vespertino. A estrutura inclui salas climatizadas, biblioteca, laboratórios, quadra coberta, piscina semiolímpica e vestiários, tudo em regime de gestão cívico-militar.

“É isso mesmo, a gente tem conversado com o governo do Estado, com o Otaviano Pivetta, com o governador Mauro Mendes, e demos um exemplo. Começamos nas nossas escolas e agora, em parceria com o Estado, vamos ampliar. Uma estrutura como essa aqui no Pedra 90, com piscina e tudo à disposição da sociedade, traz segurança e lazer. Queremos levar esse modelo para outras regiões”, afirmou Abilio durante o evento.

O governador Mauro Mendes destacou que poucas escolas privadas da capital oferecem estrutura semelhante. “Se você visitar as escolas particulares de Cuiabá, verá que a maioria não tem o que estamos entregando. Esse investimento mostra nosso compromisso com uma educação pública de qualidade, acessível e transformadora.”

O CEI 03 recebeu R$ 21,6 milhões em investimentos, enquanto o CEI 04 contou com R$ 20,3 milhões, todos oriundos do Tesouro Estadual. As unidades fazem parte do Programa Escola da Família e integram o plano do Estado para construir outras 30 escolas com o mesmo padrão nos próximos anos.

#PraCegoVer

Na imagem principal o prefeito Abilio Brunini e a primeiraq-dama Samantha Iris tiram selfie com alunos no Pedra 90

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT