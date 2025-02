Prefeito sanciona reforma administrativa sem criação de despesas ao Executivo

Com a presença de 150 alunos, um grande espetáculo musical foi realizado pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, na noite de quinta-feira (20). O evento marcou o início das aulas da Escola de Música de Cuiabá.

Além dos estudantes, pais e convidados celebraram o início das atividades da escola, que atenderá gratuitamente 265 alunos em três polos de ensino.

O secretário municipal de Cultura, Jhonny Everson, destacou a importância da ação para o desenvolvimento cultural dos cuiabanos. “A cultura é um dos pilares para a construção de uma sociedade mais justa e cidadã. A Escola de Música é um exemplo de como a arte transforma a vida das pessoas. Ver o entusiasmo e o talento dos nossos alunos é gratificante, e nossa missão é proporcionar mais oportunidades de acesso à educação musical de qualidade”, afirmou o secretário.

A procura pela Escola de Música de Cuiabá surpreendeu, com quase 1.500 inscrições registradas. O número foi consideravelmente maior do que no ano anterior, quando o total de inscritos foi de 500.

A estrutura e os recursos da Secretaria Municipal de Cultura têm sido fundamentais para o sucesso do projeto. São oferecidas aulas de violão, flauta doce, flauta transversal, saxofone, teclado e violoncelo.

Além da sede na Secretaria Municipal de Cultura, a Escola de Música de Cuiabá também oferece aulas no Museu de Imagem e Som de Cuiabá – Misc e no Complexo Multiúso do Jardim Passaredo, com aulas de viola e violão.

Conforme a seleção, 166 alunos serão atendidos no polo da Secretaria Municipal de Cultura, 59 no Misc e 40 no Jardim Passaredo, onde terão acesso a uma formação musical de qualidade, com aulas práticas de instrumentos, teoria musical, além de eventos, recitais e apresentações.

Alex Alves, um dos alunos que prestigiaram o evento, estava animado com o início das aulas. “Eu sempre sonhei em aprender a tocar violão, e agora, com o apoio da prefeitura, vou poder realizar esse sonho. Estou muito feliz e motivado a aprender”, contou Alex. Ele será um dos alunos atendidos no polo da Secretaria Municipal de Cultura.

A Escola Municipal de Música tem como compromisso promover a educação musical de qualidade, oferecendo aos alunos tanto a formação teórica quanto prática, e incentivando o desenvolvimento artístico de iniciantes e estudantes mais experientes.

#PraCegoVer

A imagem mostra a aula inaugural da Escola de Música de Cuiabá, realizada no salão de eventos da Secretaria Municipal de Cultura. Os alunos estão sentados, apreciando a apresentação da banda.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT