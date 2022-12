Prefeito se reúne com promotor do MP para debater construção de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) em Cuiabá

A população cuiabana está mais uma vez convidada a assistir os jogos da Copa do Mundo Catar 2022, na partida das quartas de final, entre Brasil e Croácia, no ‘FanFest Cuiabá- Circuito Cultural 2022’, no Pavilhão de Eventos da Acrimat- Parque de Exposições Jonas Pinheiro. Com entrada gratuita, os portões serão abertos a partir das 09 h, pois o novo confronto da Seleção Canarinho está marcado para às 11h (horário local). Cuiabá é uma das cinco capitais brasileiras selecionadas e autorizadas pela FIFA a disponibilizar um espaço cultural para a transmissão dos jogos.

No último jogo, ocorrido na última segunda-feira (05), cerca de cinco mil pessoas passaram pelo local, especialmente criado para oferecer um ambiente adequado, com muita segurança e tranquilidade para que as famílias cuiabanas possam assistir aos jogos da Seleção Canarinho, ao vivo e transmitidos em dois telões de Led. O espaço foi cedido pela Prefeitura de Cuiabá por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e demais parceiros foi criado pela Associação Mato-grossense de Cultura.

O ‘FanFest Cuiabá – Circuito Cultural 2022, reúne as diversas formas de manifestação cultural, música, apresentações e outros eventos que envolvem toda população, direcionado às famílias que buscam o local de lazer apropriado para curtir em família e sentir a emoção como se estivesse dentro de um estádio.

O evento conta com atrações típicas da cultura local, feiras gastronômicas, parques de diversão para as crianças, assim como demais atrações voltadas para todo público de forma geral. “Vamos lá Brasil, estamos juntos e com a esperança de que iremos avançar e trazer a Taça do Hexa para casa. A Copa é um momento de festa, onde todas as atenções estão voltadas para a nossa seleção que vem fazendo bonito em campo. Vamos continuar assim e se Deus quiser chegaremos a mais uma final”, declarou o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite.

Decreto- Para esta fase da Copa do Mundo, o decreto estabelece que, nos dias úteis em que os jogos do Brasil se realizarem às 16h (horário de Brasília), o expediente nos órgãos da Administração Pública Municipal será das 8h às 12h. Já quando as partidas envolvendo a Seleção Canarinha ocorrerem às 12h (horário de Brasília), fica declarado ponto facultativo.

A medida é regulamentada pelo Decreto nº 9.447/2022 e ocorre por conta dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA – Catar 2022.

Vale destacar que o decreto não se aplica aos plantões referentes às atividades de caráter essencial, tais como: saúde, coleta de lixo, manutenção de distribuição de água, defesa civil, fiscalização e orientação do trânsito. Além disso, caso haja alteração nos horários dos jogos da Seleção Brasileira, as medidas também podem ser revistas.