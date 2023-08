Prefeito, secretário de Turismo e deputado federal vistoriam obra do Aquário Municipal que receberá R$3 milhões de emenda

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, acompanhado pelo deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, o Emanuelzinho, e pelo secretário de Turismo da capital, Lincoln Sardinha, realizou uma vistoria nas obras do Aquário Municipal Justino Malheiros, situado ao lado do Museu do Rio, na Orla do Porto I. Durante a visita na segunda-feira, 14, o parlamentar reafirmou o compromisso com a destinação de uma emenda no valor de R$ 3 milhões para a conclusão da obra.

Durante a inspeção, Emanuel Pinheiro destacou a importância do Aquário Municipal para a população de Cuiabá, não apenas como uma atração de entretenimento, mas também como um empreendimento que valoriza a região do Porto e promove a revitalização de toda aquela área. Além disso, enfatizou os esforços da Prefeitura em investir na revitalização da região, citando a requalificação do Mercado do Porto Antônio Moyses Nadaf e a inauguração da Orla do Porto II, que proporcionou mais opções de lazer e convívio com a natureza para os moradores.

“É mais uma excelente notícia para Cuiabá e, mais uma vez, Emanuelzinho viabilizou mais uma emenda especial que garantirá a conclusão desta obra, de extrema importância para a população cuiabana. Além de proporcionar prazer em termos de entretenimento, valoriza a região do Porto e a Orla. Estamos investindo nessa área, com a requalificação do Mercado do Porto e a Orla do Porto I. Estamos fazendo um grande investimento nessa região para que Cuiabá cresça voltada para o rio”, declarou o prefeito.

O deputado Emanuelzinho destacou a importância simbólica da obra como um reflexo da identidade cuiabana e mencionou o governo federal que garantiu o recurso da emenda parlamentar para a conclusão dessa obra. Ele também ressaltou a conquista desse recurso após uma audiência com a ministra do Planejamento, Simone Tebbet. “Essa emenda visa garantir a conclusão das obras do Aquário Municipal, uma iniciativa que tem sido aguardada ansiosamente pela população cuiabana. Essa obra é um símbolo da nossa cuiabania e, quando nos pediram o recurso, realizamos articulações junto ao governo federal e aos ministérios, obtendo uma resposta positiva. Destinaremos o montante de R$ 3 milhões para concluir esse cartão postal e entregá-lo à população cuiabana”, afirmou.

O secretário Lincoln informou que diversos defeitos construtivos foram corrigidos nessa obra, incluindo a substituição dos vidros que apresentavam problemas e não suportariam a pressão da água, além de intervenções nas obras hidráulicas. “Para a conclusão, serão realizadas intervenções na estrutura civil, elétrica, hidrossanitária, e também a revitalização do Museu do Rio, que servirá como entrada para o Aquário. Em nome da população de Cuiabá, a Secretaria de Turismo agradece o esforço e reafirma nosso compromisso; trabalharemos incansavelmente para entregar o melhor e maior complexo turístico da capital”, concluiu.

Por fim, o prefeito reforçou que o valor será direcionado à finalização das obras hidráulicas, hidrossanitárias e à ambientação do Aquário, o qual apresenta corredores horizontais e é composto por 66 peças de vidro do tipo float temperado e laminado. O espaço foi projetado com padrões de segurança e visibilidade.