Prefeito supera meta e economiza R$ 138 milhões em 100 dias de gestão

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, participou na noite desta quinta-feira (10) do lançamento da 57ª edição da Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Cuiabá – Expoagro. Durante o evento, o gestor reafirmou seu compromisso com o fortalecimento do agronegócio e destacou o papel estratégico da capital mato-grossense como centro de referência para o setor no Brasil.

Em seu discurso, Brunini ressaltou que Cuiabá é, de fato, a capital do agronegócio brasileiro, e defendeu uma maior aproximação entre o campo e a cidade, especialmente por meio da educação. “A capital do agro é Cuiabá. É onde está o centro geodésico da América do Sul, onde se concentra o maior centro de negócios da América do Sul para o agronegócio. E nós temos orgulho disso. Se Cuiabá hoje é uma grande cidade, isso se dá ao Estado de Mato Grosso ser o maior produtor do nosso país”, afirmou o prefeito.

Brunini também destacou a importância de cultivar o orgulho pelo setor produtivo desde a infância. “Falo de ensinar as nossas crianças com orgulho sobre a importância do agronegócio, de falar disso nas escolas. Cuiabá dá valor ao agro e continuará valorizando”, completou.

Segundo o prefeito, a Expoagro vai muito além dos shows e entretenimento. “Expoagro é ambiente de negócios, de produção de riqueza, de valorizar o que a gente faz e o que a gente produz. É um espaço para se orgulhar da tecnologia aplicada no campo e no agronegócio que movimenta a nossa economia.”

A 57ª Expoagro é organizada pelo Sindicato Rural de Cuiabá e contará com diversas atrações voltadas ao fortalecimento do setor. Um dos destaques será o posto avançado do projeto Mesa Brasil, que irá arrecadar alimentos durante o evento, reforçando o compromisso social da iniciativa.

A solenidade oficial de abertura da feira está marcada para esta sexta-feira (11), às 18h, no Parque de Exposições Jonas Pinheiro.

Além da participação no lançamento da feira, o prefeito também esteve presente na missa em ação de graças pelos 100 dias de gestão, realizada na Igreja Mãe dos Homens. A cerimônia contou com a presença da primeira-dama Samantha Iris, da vice-prefeita e secretária de Assistência Social, coronel Vânia Rosa, do diretor-geral da Limpurb, Felipe Wellaton, da secretária de Habitação e Regularização Fundiária, Michelle Dreher, do secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, José Afonso Portocarreto, e do secretário de Assuntos Estratégicos, Murilo Bianchini.

#PraCegoVer

A imagem mostra o prefeito Abilio Brunini com autoridades durante a cerimônia de lançamento da 57ª Expoagro.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT