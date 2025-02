Prefeito vai pessoalmente na ALMT buscar emendas para Cuiabá

A Defesa Civil de Cuiabá deu continuidade, na manhã desta quarta-feira (26), em ações de vistoria aos pontos de alagamento causados pela forte chuva que atingiu diversas casas nos bairros, Três Barras, Parque Georgia, Dr. Fábio e Residencial Coxipó. Até o momento, foram contabilizadas 30 famílias afetadas pelo temporal de 36mm.

De acordo com o secretário da Defesa Civil, coronel Alessandro Borges Ferreira, o primeiro atendimento ocorreu ainda durante a madrugada. As ações de monitoramento seguem no período da tarde no bairro São Gonçalo III.

“Fomos acionados durante o momento de maior intensidade da chuva, que, apesar de curta, causou danos em várias residências. Agora, estamos avaliando os prejuízos para mitigar os impactos. Nossa equipe, em parceria com o Corpo de Bombeiros, atendeu as ocorrências ainda na madrugada e, hoje, realizamos novas vistorias para levantamento dos danos”, afirmou o secretário.

Patrícia Gonçalves da Silva, moradora do Parque Georgia, relatou que, por volta das 22 horas de terça-feira (25), ela e seus vizinhos acionaram a Defesa Civil quando a água começou a subir rapidamente. “Eles vieram e avaliaram a situação. Perdi muitos bens, moveis, alimentos, e a água chegou até a altura do meu joelho dentro de casa. É muito triste passar por isso”, desabafou a moradora.

Durante a vistoria, o diretor da Defesa Civil, Ozeias Souza, identificou problemas como obstrução de manilhas, necessidade de limpeza de bocas de lobo, matagal e sujeira em terrenos, o que impede o escoamento adequado dá água para um córrego da região.

A Defesa Civil irá acionar as secretarias responsáveis para execução dos serviços necessários, que envolve a Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) em ações de desobstrução de bocas de lobo, a Secretaria de Obras para construção de galerias pluviais, a Secretaria de Ordem Pública atuará na notificará os proprietários de terrenos sujos. A Secretaria de Assistência Social acompanhará as famílias afetadas.

#PraCegoVer

A matéria é ilustrada com a foto que mostra o momento da vistoria da Defesa Civil em uma rua do Parque Georgia em Cuiabá, que se encontra completamente alagada após a chuva intensa da noite desta terça-feira (25). Abaixo tem uma galeria de fotos que mostra outros pontos afetados.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT