Prefeito viabiliza obra de instituto para idosos

O prefeito Abilio Brunini participou nesta semana de uma audiência na Procuradoria Geral da Justiça para definir as diretrizes da construção da sede do Instituto de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Trata-se de um espaço que vai oferecer 104 vagas para acolhimento integral e outras 104 destinadas ao serviço de Centro-Dia, especializado em assistência a idosos.

No diálogo que também participou o Procurador Geral de Justiça, Rodrigo Fonseca Costa, a promotora de Justiça Fânia Amorim, o procurador-geral do município, Luiz Antônio Araújo Júnior, e a secretária adjunta de Assistência Social, Hélida Vilela, ficou decidido que a obra será custeada com R$ 11 milhões do governo do Estado.

A Prefeitura de Cuiabá vai investir R$ 2 milhões a título de contrapartida. Uma emenda parlamentar da ex-deputada federal Amália Barros (em memória), também será utilizada para financiamento da sede do Instituto de Longa Permanência para Idosos (ILPI).

O terreno, localizado nas proximidades do Hospital do Câncer, será doado pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado). O projeto de engenharia será elaborado pela AMM (Associação Mato Grossense dos Municípios).

“O auxílio à terceira idade é um dos compromissos da nossa gestão. Estamos abertos ao diálogo com o Ministério Público e outras instituições para avançar em políticas públicas e projetos para Cuiabá”, destacou o prefeito Abilio Brunini.

A promotora de Justiça Fânia Amorim ressaltou que a ação civil pública do Ministério Público Estadual (MPE), originada em 2014, já transitou em julgado, ou seja, tornou-se definitiva e irrecorrível. Desde então, o prefeito Abilio Brunini é o primeiro a dialogar com as autoridades para viabilizar a construção do espaço em favor dos idosos.

“É importante ter uma autoridade constituída apta a conversar para atender a população. Foi uma reunião técnica satisfatória”.

O Procurador Geral de Justiça, Rodrigo Fonseca Costa, agradeceu ao empenho do chefe do Executivo. “Vimos uma boa vontade em resolver e dar celeridade a esse projeto tão importante à terceira idade”.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT