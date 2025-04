Prefeito, vice-prefeita e primeira-dama lamentam o falecimento da mãe do servidor Deanari Ataide dos Santos

A programação de aniversário dos 306 anos de Cuiabá precisou ser alterada por conta do forte temporal que atingiu a capital na tarde desta terça-feira (8). Os shows regionais que ocorreriam no Parque das Águas, das 16h às 22h, foram adiados por questões de segurança.

Uma nova data para realização das atrações é estudada.

De acordo com a organização do evento, a chuva intensa comprometeu a estrutura do palco, além de equipamentos de som, painéis de LED e outras instalações elétricas. “Há vários equipamentos molhados, o que gera risco de curto-circuito e até de choques. Seria tecnicamente inviável seguir com os shows e colocar em risco artistas, trabalhadores e o público”, explicou o secretário de Cultura Johnny Everson.

As 16 atrações previstas incluíam artistas como Raul Fortes, Billy Espíndola, Roberto Lucialdo, João Eloy, entre outros, e marcariam o encerramento de um mutirão de limpeza realizado em toda a cidade. O evento era gratuito e contava com apoio da Prefeitura de Cuiabá e do Governo do Estado.

Apesar do cancelamento no Parque das Águas, a programação de aniversário foi mantida em outros pontos da cidade, como a tradicional missa na Catedral Senhor Bom Jesus, a Caminhada da Fé e a feira cultural na Praça Alencastro e o mutirão de limpeza das praças (finalizado às 16h).

#PraCegoVer

A imagem mostra a estrutura do evento, danificada pela água e pelo vento.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT