Prefeito visita Centro de Especialidades Médicas e determina mudança para prédio mais moderno e com melhor infraestrutura

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, e o secretário municipal de Saúde, Guilherme Salomão, visitaram na manhã desta segunda-feira (16) a sede do Centro de Especialidades Médicas (CEM), instalado na região central. Durante a visita, o prefeito determinou a apresentação de um plano de ação visando remanejar o CEM para um espaço mais moderno e com melhor oferta de infraestrutura.

“O espaço anexo do CEM melhorou o atendimento, mas é necessário que tenhamos uma sede nova. Essa é muito antiga, com uma estrutura defasada. Reformar implicaria em gasto muito maior e o resultado muito menor em termos de dignidade, de humanização aos funcionários tanto para trabalhar como no atendimento à população. Então, está na hora de buscar uma nova sede, um novo espaço digno de trabalho e com condições de receber com mais respeito e dignidade. Por isso, eu já autorizei a adoção da medida, em sequência ao que vínhamos fazendo no sentido de melhorar a saúde de Cuiabá”, frisou o prefeito.

Segundo o prefeito Emanuel Pinheiro, o processo de melhorias na infraestrutura já possibilitou que das 114 unidades de saúde, 93% tenha recebido algum tipo de ação de reforma/ampliação ou reestruturação.

“Estamos reformando todas as unidades básicas de saúde com climatização, desde a recepção. A determinação é a de localizar um novo espaço. O secretário Guilherme Salomão, a secretária da Atenção Secundária, Flávia Guimarães ,devem adotar todas as providências. Vamos virar essa página do CEM”, determinou Emanuel Pinheiro.

O CEM atende 25 especialidades, incluindo psicologia e nutricionistas.