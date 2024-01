Prefeitos afirmam que asfalto feito pelo Governo na MT-100 representa desenvolvimento para o Araguaia: “Trouxe progresso”

O asfaltamento da MT-100 pelo Governo de Mato Grosso representa desenvolvimento para a região Araguaia, como destacam os prefeitos de Barra do Garças, Adilson Gonçalves, e de Ribeirãozinho, Ronivon Parreira. A obra era aguardada há mais de 30 anos pela população.

“Com a pavimentação da MT-100, nós melhoramos a condição de trafegabilidade e o município de Barra do Garças ganhou muito com isso. Todos sabem que Barra do Garças é uma cidade-polo no que diz respeito à educação, saúde, e atendemos dezenas de municípios aqui da região”, declarou Adilson Gonçalves.

Foram asfaltados mais de 57 quilômetros da rodovia estadual, entre os municípios de Pontal do Araguaia e Alto Araguaia. A conclusão foi em 2022 e os efeitos dessa obra vem sendo sentida pelos moradores.

Prefeito de Ribeirãozinho, Ronivon Parreira, destacou importância da obra para a região – Foto: Secom-MT

“A MT-100 para nós era um sonho que foi realizado pelo Governo Mauro Mendes e a gente só tem a agradecer ao governador e ao secretário que se empenharam em ajudar essa região que era chamada como Vale dos Esquecidos. Essa obra traz progresso para a região. Essa aqui é uma região que vai desenvolver bastante”, enfatizou o prefeito de Ribeirãozinho.

Foram asfaltados 57 km entre Pontal do Araguaia e Alto Araguaia – Foto: Marcos Vergueiro/Secom-MT

Os moradores reforçam o quanto essa obra era esperada por quem vive na região.

Divino Clemente da Silva, que mora em Ribeirãozinho, contou que a população da região enfrentou muitas dificuldades por falta de infraestrutura e que agora a realidade mudou após essa obra.

“Era um grande sonho que agora virou realidade. Nós padecemos muito, por muitos anos, porque daqui (de Ribeirãozinho) até Alto Araguaia a gente chega a levar 6 a 8 horas de viagem e daqui a Barra do Garças, de 3 a 4 horas e hoje graças a Deus, e graças ao nosso Governo que teve compaixão de nós, concluiu essa obra e estamos muito satisfeitos com isso e o nosso sonho foi realizado”, lembrou.

As obras na MT-100 começaram depois que, em 2019, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), revisou 113,8 km de projetos para implantação e restauração da rodovia. As obras para o término da MT-100 foram licitadas, com um desconto de 22,87% em relação ao orçamento previsto durante gestão anterior.

Assista abaixo a reportagem do jornalista Israel Prates sobre a obra na MT-100