Prefeitos apontam evolução dos municípios com investimentos do Estado: “É um Governo que olha para os municípios”

Prefeitos dos municípios beneficiados com a entrega de veículos pesados pelo Governo do Estado, nessa segunda-feira (02.10), ressaltaram a importância dos investimentos para melhorar a qualidade de vida da população. As 51 máquinas, entre caminhões truck, caminhões pipa e retroescavadeira, foram adquiridas pelo Estado, em parceria com o senador Jayme Campos, por R$ 30,9 milhões, para 43 municípios do Estado.

“Essas máquinas e caminhões fazem muita diferença para a gente do interior”, disse a prefeita de Jaciara, Andréia Wagner.

O prefeito de Paranatinga, Marquinhos do Dedé, destacou que essa parceria do Governo com os municípios é fundamental, pois é difícil para as prefeituras terem recursos para adquirir sozinhas os equipamentos.

“O Governo está fazendo a parte dele, trazendo desenvolvimento para o município e melhorando a qualidade de vida da população. É um Governo que olha para os municípios. Nunca teve um Governo que olhasse tanto para os municípios, como o do governador Mauro Mendes. Ele vem fazendo um ótimo trabalho, que é estruturar os municípios, para que possam trabalhar, atender os agricultores, os pequenos, os grandes e toda a sociedade”, afirmou.

Para o prefeito de Curvelândia, Jadilson Alves, as ações do Governo de Mato Grosso têm ajudado todas as cidades do Estado em várias áreas, além da infraestrutura e desenvolvimento econômico,

“Curvelândia é um município pequeno, mas que tem muito a agradecer ao governador Mauro Mendes porque ele tem levado até os municípios o resultado dos impostos que tem arrecadado e isso vem de encontro à necessidade de cada uma das cidades. Nós estamos na gestão há dois anos e 10 meses e já ganhamos vários equipamentos para trabalhar nas estradas do nosso município”, destacou.

Outro prefeito que comemorou o recebimento do maquinário foi Eugênio Pelachim, de Porto Estrela. “Hoje Porto Estrela está recebendo um ônibus que vai ser usado para ações sociais com a população da terceira idade do município. Há muito tempo precisávamos desse ônibus, mas recebemos anteriormente também vários maquinários do Governo do Estado que com certeza vão nos ajudar muito.”

Prefeito de Jauru, Valdeci José de Souza, afirma que por se onde se anda no estado se percebe melhora

Para o prefeito de Jauru, Valdeci José de Souza, mais conhecido como Passarinho, a entrega de maquinário para a cidade vai ajudar muito o município.

“Eu tenho que dar nota 10 ao Governo. Em toda parte que a gente anda no Estado de Mato Grosso, a gente vê melhora, vê que as coisas estão andando muito bem. Então, quero dar os parabéns ao Governo do Estado”.

Com supervisão de Débora Siqueira