Prefeitos destacam avanços: “Depois de 40 anos de esquecimento, estamos vivendo o desenvolvimento promovido pelo Governo”

O governador Mauro Mendes vistoriou, nesta sexta-feira (18.08), as obras do novo Hospital Regional e de infraestrutura urbana em Alta Floresta. A ida do governador ao município reuniu prefeitos do Nortão de Mato Grosso, que destacaram o avanço no desenvolvimento de toda região, promovido, sobretudo, pelas obras e ações realizadas pelo Governo.

“Depois de 40 anos de esquecimento, graças ao governador e seu time de secretários, que investem em diversas obras e ações, nossa região está avançando dia a dia”, afirmou o prefeito de Apiacás, Júlio César dos Santos (Júlio da Papelaria).

“É realmente uma transformação que está acontecendo na nossa região. Além do Hospital Regional que está em construção, temos ações de infraestrutura, como ponte, logística e asfalto em todos os municípios, que contribuem para o desenvolvimento local”, acrescentou Edemilson Marino, prefeito de Nova Monte Verde.

Na região, o Governo de Mato Grosso constrói, ao investimento de R$ 131,8 milhões, o novo Hospital Regional de Alta Floresta, que contará com 151 leitos para atender todo o Norte do Estado.

“Ficamos muito felizes ao chegar aqui e ver esse sonho se realizando, um sonho da população, mas também do Governo de Mato Grosso. Esse é o papel do Estado, criar uma boa infraestrutura, colocar equipamentos com tecnologia, remédios e insumos à disposição dos profissionais de saúde, para que possam atender bem, com qualidade e eficiência”, destacou o governador.

Acompanhando a visita, o prefeito de Paranaíta ponderou que a nova unidade vai solucionar um dos maiores gargalos da região.

“A saúde era o nosso maior sofrimento, então somos muito gratos pelo apoio que estamos tendo com as obras na região. Sem esse olhar do Governo do Estado, não teríamos esse desenvolvimento que estamos vivendo”, apontou.

O prefeito de Alta Floresta, Chico Gamba, também ressaltou que desde o início da gestão o Governo do Estado tem investido para garantir o desenvolvimento da Região Norte, e ressaltou que a parceria é fundamental para as melhorias nos municípios.

“Todo compromisso que o governador assume, ele cumpre, e ele acompanha de perto o andamento das obras. Se hoje os municípios estão andando a passos largos, é porque tem muita contribuição do Governo do Estado. Essa parceria está fazendo um Mato Grosso diferente e coloca nossa região em pleno crescimento”, avaliou.

Vistoria às obras

Acompanhado do secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) e do Secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, o governador Mauro Mendes vistoriou as obras do Hospital Regional e dos bairros Jardim Oliveiras e Jardim Universitário, que contam com convênios do Estado.

A comitiva, composta ainda por outros secretários de Estado, deputados estaduais, federais, senadores e prefeitos locais, também participou da entrega de armamento para a Polícia Militar do município e das obras de asfaltamento nos bairros Jardim Renascer e Boa Nova.

Antes de Alta Floresta, o governador também entregou 30 leitos pediátricos no Hospital Regional de Sinop. A programação de visitas técnicas segue no período da tarde nos municípios de Carlinda e Novo Mundo.

Comitiva

Acompanharam as agendas o senador Jayme Campos, a deputada federal Flavinha Rodrigues, os deputados estaduais Dilmar Dal Bosco, Nininho e Valter Miotto, os secretários de Estado César Roveri (Segurança), Laice Souza (Comunicação), Allan Kardec (Ciência e Tecnologia), e o comandante-geral da Polícia Militar, Alexandre Mendes.