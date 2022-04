Prefeitos revelam expectativas para a Marcha a Brasília e destacam avanços já conquistados

Crédito: Vicente de Souza

Dezenas de prefeitos de Mato Grosso participam da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios que teve início nesta segunda-feira (25), com a presença de gestores de todo o país. A programação de hoje incluiu painéis temáticos e reuniões técnicas sobre vários assuntos que repercutem nas administrações municipais. A abertura oficial do evento será nesta terça-feira (26), às 9 horas, com a presença de várias autoridades.

O presidente da AMM, Neurilan Fraga, afirmou que a expectativa é que a Marcha resulte em importantes avanços para os municípios, a exemplo dos anos anteriores. “Boa parte das conquistas, primordialmente as que asseguraram reforço financeiro às administrações municipais, foram resultado dessa grande mobilização que realizamos anualmente para apresentar demandas e reivindicar apoio do Governo Federal e Congresso Nacional para a pauta municipalista”, assinalou.

Os prefeitos também revelaram estar otimistas com a mobilização, que terá uma extensa programação até quinta-feira (28). O prefeito de Poxoréu, Nelson Paim, considera que a Marcha é o momento mais importante do ano para os municípios, pois é uma oportunidade para dialogar com os parlamentares federais, com os presidentes da Câmara e Senado, além do presidente da República, que tradicionalmente participa do evento. “Todos os anos, desde 2017, que eu participo e tenho observado avanços importantes, alterações de leis, inclusive de emendas constitucionais e isso tem ajudado muito a gestão lá na ponta que é o município”, frisou.

A prefeita de São Félix do Araguaia, Janailza Taveira, ressaltou a importância do retorno da mobilização, após dois anos de paralisação devido à pandemia do novo coronavírus. “Acredito que agora, com a nova versão desta Marcha, inclusive realizada em um ano eleitoral, nós vamos ter os presidenciáveis participando mais uma vez. A cada ano da mobilização as pautas municipalistas avançam e de uma maneira bem soberana mesmo. Quando não temos a Marcha vemos a fragilidade das nossas lutas”, frisou.

O prefeito de Rondolândia, José Guedes de Souza, afirmou que a expectativa é levar muitos ensinamentos e informações para aplicar em sua gestão, visando maior eficiência e assertividade nas ações locais. “O evento vai agregar muito à nossa gestão, pois a administração muda a cada dia e por isso é muito bom receber treinamentos, ensinamentos e essa capacitação que teremos nessa Marcha. Isso nos auxilia para que possamos fazer uma administração mais limpa, mais tranquila e cada vez melhor”, ponderou.

O prefeito de Gaúcha do Norte, Voney Rodrigues, que já participou de várias edições anteriores, também destacou a importância da mobilização. “É com grande satisfação, mais uma vez, que eu participo deste evento. Acho que é o terceiro ou quarto ano que eu venho, embora não tenha acontecido nesses últimos dois anos, mas sempre compareci, estive presente e acompanhei o nosso presidente Neurilan. É um grande evento, de muito aprendizado e que já garantiu muitas conquistas para os municípios”, observou.

O prefeito de Nova Olímpia, Jose Elpídio, que já participou de várias mobilizações, enalteceu a importância do evento para o municipalismo brasileiro e estadual. “Já tivemos muitas conquistas com as mobilizações dos gestores, notadamente em relação à votação dos projetos de interesse dos municípios no Congresso Nacional. Para que haja mais avanços é necessária a presença dos gestores no evento”, frisou.