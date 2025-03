Prefeitura abrirá escolas para comunidade em finais de semana

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini marcou presença na programação do Dia Mundial da Água, realizada na tarde de sábado (22) no Parque das Águas. Durante o evento, ele interagiu com o público, demonstrando sua proximidade e simpatia com os presentes.

O gestor fez questão de passar em todos os espaços e conferir as ações disponibilizadas. A presença do prefeito contribuiu para o clima descontraído e festivo da celebração, reforçando a importância da conscientização sobre a preservação dos recursos hídricos. No local, assinou os 12 certificados que foram entregues juntamente com os prêmios principais, bicicletas, readphones e troféus aos alunos da rede municipal de educação que foram finalistas e os vencedores do Concurso Água Viva, como parte da comemoração do Dia Mundial da Água.

Entre os momentos mais animados da participação do gestor municipal foi quando passou pela oficina de desenho livre e pintura, onde não só colocou a mão na massa, ou melhor na tinta, como também fez a alegria das crianças e dos adultos que acompanhavam atentos à atividade.

Como arquiteto de profissão, desenhar não é tão difícil, e está entre suas habilidades, no entanto, um garoto brincou quando foi perguntado se era bonito o desenho retratado pelo gestor. “Mais ou menos”, disse o menino, arrancando risos da plateia.

Ao cruzar com várias crianças e adolescentes do Grupo de Escoteiros Felipe Lanes, o prefeito Abilio Brunini fez um desafio que animou a galera. “Quem é mais forte, os escoteiros ou os desbravadores”, perguntou o prefeito. Recebeu uma resposta franca, de que seria os escoteiros (não tinha outro no momento). Então, lançou o desafio de realizar uma olímpiada para envolver os dois importantes grupos que contribuem no desenvolvimento do caráter e da cidadania junto as crianças e adolescentes, incluindo atividades de campo compatíveis com as idades.

A diretora presidente do Grupo Regional de Escoteiros de Mato Grosso, Giselda Rocha, ficou animada com a possibilidade do evento. De escoteiros, são quatro grupos em Cuiabá, só o Grupo Felipe Lanes agrega cerca de 200 crianças. “Tenho certeza de que será muito prestigiado e vamos aguardar as decisões”, disse Giselda.

O prefeito propôs a realização da olímpiada para o segundo semestre deste ano. As tratativas deverão ser agilizadas para tal finalidade.

A programação do Dia Mundial da Água, realizada pela Prefeitura de Cuiabá por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), contou com a presença dos secretários municipais de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Fernando Medeiros, o de Esporte e Lazer, Jefferson Neves, a de Comunicação Ana Karla Costa, a da Mulher, Hadassah Suzannah, de Ordem Pública, Juliana Palhares, a de Segurança Pública, Francianne Siqueira Lacerda, o adjunto de Meio Ambiente, Valdinir Piazza Topanotti e a secretária de Meio Ambiente do Estado, Mauren Lazaretti, e alguns vereadores da Câmara Municipais, como Dilemário e Michelly Alencar.

EVENTO DE ADOÇÃO

Ao visitar o espaço onde 30 animais (cães e gatos) da Bem-Estar Animal e da Ong É O Bicho MT, aguardavam um novo lar, o prefeito Abilio e a primeira-dama Samantha Iris se certificaram da saúde dos animais ofertados, garantindo segurança aos que buscavam um animalzinho de estimação.

“Todos estão vermifugados, vacinados e os adultos já castrados para evitar o crescimento indesejado da população felina e canina. E os filhotes, quando atingirem a idade para a castração, serão castrados. Os novos tutores vão nos procurar”, explicou a veterinária Ana Selmy, da Bem-Estar Animal.

#PraCegoVer

A foto mostra o prefeito de Cuiabá Abilio Brunini e a primeira-dama Samantha Iris no Parque das Águas, em Cuiabá, durante a programação do Dia Mundial da Água. No momento, estão conversando com crianças e adolescentes do grupo de escoteiros Felipe Lanes. O local está composto por muitas pessoas, que acompanham o evento.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT