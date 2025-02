Prefeitura acelera manutenções em escolas e mais de 90% já estão prontas

A secretária municipal de Saúde de Cuiabá, Drª Lúcia Helena Barboza Sampaio, reuniu-se com representantes de diversos setores da SMS para definir novas estratégias no combate ao aumento dos casos de arboviroses, como dengue e chikungunya. O encontro também contou com a presença de secretários de outras pastas, como Defesa Civil, Ordem Pública, Meio Ambiente, Secretaria de Comunicação e Limpurb, com o objetivo de fortalecer as ações do Comitê de Operações Emergenciais (COE), que visa preparar a cidade para o enfrentamento dessa crescente ameaça.

O cenário epidemiológico atual de Cuiabá apresenta um aumento expressivo no número de casos notificados de dengue e chikungunya nas primeiras semanas de 2025. Nos primeiros cinco períodos epidemiológicos do ano, os números de casos superaram os registrados no mesmo período de 2024. Em relação à dengue, a média semanal de notificações, que é de 167 casos em 2025, representa um aumento de 386% em comparação aos 34 casos registrados em 2024. Já a chikungunya apresentou uma elevação impressionante de 6.539%, com uma média de 305 casos por semana, contra apenas cinco notificações no mesmo período de 2024.

Na 4ª Semana Epidemiológica (de 19 a 25 de janeiro), Cuiabá notificou 605 casos de chikungunya, evidenciando o aumento no impacto da doença. Embora não haja confirmação de óbitos por dengue em 2025, há um caso em investigação, além de quatro mortes confirmadas por chikungunya e um óbito sob análise.

Durante a reunião, a secretária municipal de Saúde reforçou que a intensificação das ações de combate ao Aedes aegypti e a manutenção de medidas preventivas são cruciais para evitar a propagação das arboviroses. “O aumento no número de casos é preocupante, mas estamos tomando todas as providências necessárias para enfrentar esse cenário. A união entre as diversas áreas da gestão municipal é fundamental para que possamos controlar a situação o mais rápido possível”, afirmou.

Alessandra Carvalho, coordenadora da Vigilância em Zoonoses, também compartilhou atualizações sobre o andamento das ações de combate ao mosquito. “Até o momento, realizamos visitas em 77.108 imóveis, e o número de depósitos tratados já chega a 8.166. A equipe está trabalhando incessantemente para eliminar criadouros e prevenir a proliferação do mosquito”, explicou Alessandra.

A cidade ainda enfrenta desafios devido às chuvas frequentes, que favorecem a proliferação do mosquito transmissor das doenças. A SMS reforça que o número de casos pode aumentar à medida que novas notificações forem inseridas no sistema e recomenda a continuidade das ações preventivas. Além disso, alerta a população sobre a importância da eliminação de focos e do uso de repelentes.

Com o reforço das ações de combate, o município espera controlar o avanço das arboviroses, evitando a sobrecarga dos serviços de saúde e garantindo maior segurança para a população. Como uma das medidas emergenciais, um mutirão denominado ‘Dia D’ será realizado no próximo sábado (08), envolvendo todas as secretarias mencionadas. O mutirão de lançamento acontecerá no bairro Dom Aquino, uma das regiões com alto índice de focos do mosquito. A partir daí, será estabelecido um cronograma de mutirões até que a cobertura alcance 100% da capital.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT