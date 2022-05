Prefeitura adere a Semana Nacional do MEI 2022 e oferta serviços gratuitos à população

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Rede Nacional de Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios (Rede Sim), igada à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMADESS), aderiu à Semana Nacional do MEI 2022, que acontece até 20 de maio, fruto de uma uma parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenos Empresas (SEBRAE-MT), que disponibiliza de forma gratuita serviços e treinamentos de capacitação aos pequenos empresários do município.

A agência, que fica localizada na sobreloja do Palácio Alencastro, região central da cidade, conta com expediente semanal das 08h às 17h. Na oportunidade, uma equipe profissional da entidade privada atua na promoção dos atendimentos voltados a emissão de boletos, parcelamentos de taxas administrativas, emissão de declarações, atualização cadastral, baixa de CNPJ, abertura e demais aos microempreendedores individuais, respectivamente. A expectativa é recepcionar mais de 500 pessoas neste período.

O chefe da Pasta, Renivaldo Nascimento, fez um convite à população para que compareçam ao local e aproveitem as chances de regularizar as pendências de suas empresas, bem como de ampliar os conhecimentos. “Estamos aqui durante toda essa semana, juntamente com Sebrae, ofertando diversos serviços aos nossos empresários, com toda a estrutura necessária para melhor atendê-los.”, disse.

O gerente-técnico da Rede Sim, Dioclides Macedo frisou que nos tempos atuais, a capital tem se destacado, vista pelos olhares nacionais como uma das cidades mais promissoras para se investir, graças aos avanços operacionais e tecnológicos angariados desde de 2017. “O prefeito Emanuel Pinheiro determinou e nos capacitou de todas as maneiras para realizar a regularização das empresas. Cuiabá hoje é referência na emissão de alvarás e simplificação da máquina pública, atraindo empresários do mundo inteiro, com prazo bastante curto. Temos a plena convicção que atividades como essa fazem toda a diferença e nos impulsionam a crescer cada vez mais, diminuindo também a inadimplência”, completou.

A representante da órgão parceiro, Emily Hadassa, que atua no Núcleo de Relacionamentos e Atendimentos, destacou que a finalidade consiste em levar, o mais próximo possível, os procedimentos aos cidadãos, não centralizando o apoio apenas ao prédio central. “Por aqui passam muitos munícipes diariamente, um espaço estratégico para conseguirmos captarmos. Estamos muito contentes com a procura e esperamos que cresça ainda mais até sexta-feira. Para nós é uma alegria muito grande contribuir com cada um delas, faz parted a nossa missão, facilitar a vida do empreendedores, em todos os aspectos”, reiterou.

As oficinas ocorrem no turno vespertino, das 14h às 17h, no Auditório do Executivo Municipal. Dentre as temáticas abordadas estão: Como começar a inovar em produto e serviços e conquistar novos clientes; Como começar uma empresa? Da ideia a formalização e Como ser encontrado no Google.