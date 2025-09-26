Várzea Grande
Prefeitura age rápido após vendaval que destelhou escola e 100 residências
Desde a noite do ocorrido, a Prefeitura de Várzea Grande colocou em prática uma força-tarefa envolvendo Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana e Secretaria de Assistência Social, para prestar socorro imediato às famílias afetadas
Um forte vendaval atingiu Várzea Grande na tarde de quinta-feira (25), causando estragos em diversos bairros, como destelhamento de casas, queda de árvores e postes, além de prejuízos em unidades de ensino. De acordo com a Defesa Civil Municipal, cerca de 100 residências foram atingidas e a Escola Estadual Honório Rodrigues Amorim, localizada na Cohab Celestino Henrique, teve parte do telhado arrancado, sendo interditada após vistoria.
Desde a noite do ocorrido, a Prefeitura de Várzea Grande colocou em prática uma força-tarefa envolvendo Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana e Secretaria de Assistência Social, para prestar socorro imediato às famílias afetadas, realizar levantamentos de danos, desobstruir vias e garantir segurança aos moradores.
A prefeita Flávia Moretti (PL) acompanhou pessoalmente a situação e destacou o dever do poder público em momentos como este. “O nosso dever, como gestão, é estar ao lado da população em situações de dificuldade. Mobilizamos todas as secretarias necessárias e estamos prestando o apoio imediato às famílias atingidas. Vamos trabalhar para que ninguém fique desamparado”, afirmou.
A secretária de Assistência Social, Cristina Saito, ressaltou que a prioridade é identificar as perdas das famílias e garantir o atendimento adequado. “As chuvas causaram muitos estragos no Município. Estamos levantando a realidade dessas famílias, quais foram as perdas e quais situações enfrentam, para que possamos definir de que forma a Prefeitura vai apoiá-las”, explicou.
NA TARDE DE ONTEM – Moradores e gestores escolares viveram momentos de desespero durante o vendaval na tarde de ontem. A diretora do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) ‘Professora Lúcia Helena de Campos’, Nelma de Oliveira Neres, relatou que a equipe precisou agir rapidamente para proteger as crianças. “Foi desesperador, nunca tínhamos passado por algo assim. Tivemos que correr, esconder as crianças debaixo das mesas, porque as telhas da vizinhança vieram voando. Graças a Deus, ninguém se feriu. A visita da prefeita nos trouxe alento e a certeza de que tudo será resolvido para recebermos os alunos novamente na próxima semana.”
A população também reconheceu a presença da gestão municipal no momento de crise. O presidente do bairro Residencial Pedro Celestino, Jeferson Panason, afirmou que a prefeita não mediu esforços. “Na mesma noite já estava conosco, acompanhando os moradores, acionando a Defesa Civil, Serviços Públicos e Assistência Social para desobstruir as vias e ajudar as famílias. Só temos a agradecer a Deus e à gestão municipal pelo pronto atendimento.” Já a moradora Lucila Maria de Jesus, do bairro Celestino Henrique, destacou que foi acolhida pessoalmente. “A prefeita veio à minha casa, anotou nossas perdas e nos deu a certeza de que seremos auxiliados. Isso nos conforta nesse momento difícil.”
As ações de limpeza e reorganização também foram reforçadas pela Secretaria de Serviços Públicos. De acordo com Plácido Neto, Assessor Especial da Secretaria, as equipes foram mobilizadas imediatamente. “Estivemos aqui logo após o vendaval. O secretário Lucas Ductievicz determinou que toda a equipe de Serviços Públicos, com equipamentos e pessoal, estivesse em campo para auxiliar a população. Estamos fazendo a retirada de entulhos, galhos e tudo o que for necessário. O prefeito Flavia Moretti também esteve presente e garantiu que o que for preciso será feito. Sabemos que não será fácil, mas vamos trabalhar para que a cidade volte ao normal o quanto antes”, afirmou.
Os principais bairros atingidos, segundo a Defesa Civil, foram Residencial Júlio Domingos de Campos, Nova Esperança, Jardim Glória, Santa Isabel, Mapim, Jardim dos Estados e Celestino Henrique. As equipes da Prefeitura continuam nesta sexta-feira (26) atuando na retirada de entulhos e árvores caídas, reparos emergenciais e no levantamento de necessidades das famílias.
A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros seguem orientando os moradores sobre medidas de segurança, enquanto a Assistência Social mapeia as ocorrências para garantir apoio contínuo. “Todos estamos trabalhando de forma conjunta para prestar o melhor atendimento. A prioridade é proteger as pessoas, auxiliar os moradores e garantir a segurança da cidade”, reforçou, o coordenador da Defesa Civil de Várzea Grande, Jovanil Flores da Silva.
Educação anuncia início das obras de ampliação e reforma da EMEB ‘Emanuel Benedito de Arruda’
Com o aumento do número de salas de aula, a unidade também vai ampliar o número de alunos atendidos, passando a 1.000 alunos em 19 salas de aula
A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer anunciou o início das obras de ampliação e reforma geral da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Emanuel Benedito de Arruda’, do bairro Costa Verde. A ordem de serviço no valor de R$ 2.204.206,90 foi assinada pelo secretário da pasta, Igor Cunha no início desta semana.
De acordo com o secretário, a escola vai ganhar mais oito salas de aula, uma cozinha com despensa e refeitório, além de mais dois banheiros e área de serviço. “As obras de ampliação na parte externa não irão comprometer as atividades pedagógicas dos alunos em sala de aula e a reforma geral ocorrerá no período das férias escolares, entre dezembro e janeiro” explicou Igor Cunha.
Com o aumento do número de salas de aula, a unidade também vai ampliar o número de alunos atendidos. Atualmente, a escola conta com 11 salas de aula e atende 647 alunos matriculados. Após a entrega das obras, prevista para serem concluídas em 120 dias, a unidade terá capacidade de atender até 1.000 alunos em 19 salas de aula.
A EMEB ‘Emanuel Benedito de Arruda’ é uma das escolas municipais que participam do Programa Escola em Tempo Ampliado (ETA), atendendo 60 alunos com atividades no contraturno escolar com oficinas de dança, artesanato, teatro, música, letramento e reforço escolar. A escola, que pontua com 5.8 no índice do Ideb, foi uma das 12 escolas da rede municipal de Várzea Grande vencedoras do Prêmio Alfabetiza/MT 2025 e do 4º Prêmio Alfabetiza por escola com melhor desempenho, promovido pelo governo do Estado de Mato Grosso.
AMPLIAÇÃO DE VAGAS – Desde o início do ano, a gestão Flávia/Tião, ambos do PL, tem realizado esforços para ampliar o número de vagas nas escolas da rede municipal. Em fevereiro, um estudo técnico foi realizado para levantar nas unidades espaços que pudessem ser readequados, permitindo a ampliação do número de salas de aula.
O trabalho de readequação dos espaços realizado nas EMEBs: Profª Irenice Godoy de Campos Silva, Nair de Oliveira Correa, Benedita Bernardina Curvo, Manoel João de Arruda, Jaime Verissimo de Campos Júnior e Antônio Joaquim de Arruda possibilitou a abertura de 400 novas vagas para a comunidade escolar já no início de 2025.
Em maio, a gestão inaugurou um novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI). O CMEI ‘Professora Doralice Silva Cardoso’, no bairro Jardim Novo Mundo, para atender mais 250 crianças em período integral. Em junho, a Secretaria deu Ordem de Serviço para a retomada das obras na Escola Estadual ‘Heróclito Monteiro’, no loteamento Santa Fé, região do grande Cristo Rei, que foi municipalizada, passando a atender os alunos da rede municipal.
Atendimentos na Unidade de Saúde da Cohab Cristo Rei suspensos
A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande informa que, nesta sexta-feira (26), a partir das 12h, os atendimentos na Unidade de Saúde da Cohab Cristo Rei estarão suspensos. A paralisação temporária acontece em razão de serviços de pintura na parte interna da unidade.
Os usuários que necessitarem de atendimento especializado ou vacinas podem procurar as Unidades de Saúde mais próximas como a do Parque do Lago ou do Cristo Rei.
As consultas que estavam agendadas para hoje, 26, no período da tarde, foram remarcadas.
Os atendimentos voltam ao normal na segunda-feira, 29.
