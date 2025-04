Prefeitura alerta população sobre cuidados durante as fortes chuvas

Aulas começam já na semana que vem. Os cursos disponíveis são: Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos, Eletricista de Instalações Prediais e Operador de Computador

Em uma grande oportunidade para quem deseja conquistar um novo caminho profissional, a Prefeitura de Várzea Grande por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social abriu inscrições para quatro cursos gratuitos de capacitação profissional, oferecidos em parceria com o governo do Estado, por meio do Programa Ser Família e do Senai. As vagas são limitadas e as aulas já começam nos dias 14 e 15 de abril.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo link: https://forms.gle/DZzFzHfsqPyqyzY67

Os cursos disponíveis são: Assistente Administrativo e Assistente de Recursos Humanos, ambos no período noturno, com início em 14 de abril, na Escola Ângela Amorim, no bairro Canelas. Para participar, é preciso ter ensino fundamental completo e idade mínima de 14 anos.

Já o curso de Eletricista de Instalações Prediais será no período noturno, começa em 15 de abril, no CRAS Cristo Rei, e exige ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos. O curso de Operador de Computador será vespertino, também com início em 15 de abril, na Rede Cidadã, em frente ao Terminal André Maggi, com exigência de ensino fundamental completo e idade mínima de 14 anos.

De olho no futuro e nas possibilidades que a qualificação pode abrir, a secretária de Assistência Social, Cristina Saito, destaca a importância da iniciativa: “Capacitar a nossa população é uma das formas mais efetivas de gerar inclusão social e econômica. Esses cursos foram pensados para atender desde os mais jovens até os adultos que desejam se reposicionar no mercado de trabalho”, afirma.

Para a supervisora de cursos da Secretaria de Assistência Social, Rita Pizati, os cursos são muito mais do que capacitação, são ferramentas de transformação. “A cada turma que formamos, vemos histórias sendo ressignificadas. São mães que passam a empreender, jovens que conquistam o primeiro emprego e pessoas que descobrem talentos que nem sabiam que tinham”, relata com entusiasmo.

Os cursos contam com instrutores do Senai, infraestrutura adequada e material didático gratuito. Todos os participantes que completarem a formação receberão certificado de conclusão.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT