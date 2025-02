Prefeitura alerta que desconto no Alvará 2025 termina dia 24 de fevereiro

Além dos serviços da prefeitura, o Marajoara receberá feira de artesanatos, feira gastronômica e diversas apresentações culturais

A prefeitura de Várzea Grande recebeu comitiva dos moradores do bairro Marajoara para alinhar ações de trabalho para a realização da primeira edição do programa Mutirão VG no dia 27 de fevereiro, a partir das 7h. A reunião foi realizada no gabinete do secretário de Assuntos Estratégicos, Carlos Alberto de Araújo, no final da tarde de ontem (20).

Na ocasião também estavam presentes o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Samir Katumata, e o secretário-adjunto de Desenvolvimento Urbano, Regulação Fundiária e Habitação, Radamés Alves, além do presidente do bairro Marajoara, Romoaldo Protti.

Conforme o secretário de Assuntos Estratégicos, é fundamental levar toda a gestão para a comunidade. “Esta é uma oportunidade de aproximar as secretarias municipais da população e otimizar a agilizar a prestação de serviços. É uma forma de integrar a administração com os várzea-grandenses, como também uma oportunidade ímpar de ouvir sugestões diretamente da população”, defendeu Carlos.

O presidente do bairro agradece por ser o primeiro a receber os serviços. “Fico feliz que nosso Marajoara esteja recebendo esse grande mutirão. A prefeita Flávia Moretti está de parabéns pela grande idealização junto com seu secretariado”, relata Romoaldo.

O secretário Samir Katumata destaca que o além dos serviços da prefeitura, o Marajoara receberá feira de artesanatos, feira gastronômica e diversas apresentações culturais. “Será uma grande festa no Marajoara. Teremos de tudo no local e, com toda certeza, a comunidade será muito beneficiada com todos os serviços oferecidos”.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT