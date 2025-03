Prefeitura amplia equipes e tapa-buraco é realizado até nos domingos

O Sine Municipal de Cuiabá está com 258 oportunidades de trabalho nesta terça-feira (25). Entre elas, uma para motorista entregador, com salário de R$ 1.518,00, mais comissão de R$ 10,00 por entrega. Para a função é necessário possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) tipo A ou B, e ter concluído o Ensino Médio.

O motorista entregador faz o transporte de materiais e produtos para diversos itinerários, sendo responsável pelas rotas de viagem e em fazer a conferência de materiais para assegurar a correta entrega.

Ainda dentro dos requisitos de escolaridade completa no Ensino Médio estão 04 vagas para recepcionista em geral, sendo uma específica para pessoa com deficiência (PCD). O salário (PCD) é de R$ 1.748,45, com vale-transporte, ticket alimentação, assistências médica e odontológica, café da manhã, meia folga de aniversário e não precisa ter experiência na função. As outras 03, para ampla concorrência, o salário corresponde a R$ 1.518,00, com vale-transporte e de alimentação, assistência odontológica e também não exige experiência.

É atribuição da recepcionista atender e direcionar as chamadas telefônicas. Precisará adquirir conhecimento da estrutura da organização para saber os departamentos ou pessoa para encaminhar cada ligação. Além disso, deve ser educado e prestativo ao telefone, pois estará transmitindo uma imagem profissional da empresa.

Através dos canais digitais é possível acessar todas as vagas ou pessoalmente no Sine Municipal, localizado Rua Campo Grande, número 347, no Centro de Cuiabá. O horário de atendimento presencial é das 9h às 16h. É necessário ter disponível documento de identidade, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e currículo atualizado para agilidade ao encaminhamento de entrevista junto ao empregador.

SERVIÇOS DO SINE

Além de intermediar vagas de emprego, o Sine Municipal realiza o atendimento para a solicitação do seguro-desemprego. Para acessar o benefício, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual. A solicitação é registrada diretamente no sistema do Governo Federal.

Para maior comodidade, os cidadãos também podem acessar as vagas e outros serviços do Sine pela internet, utilizando o aplicativo Sine Fácil ou o portal Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br). Ambos os canais são atualizados diariamente, oferecendo mais agilidade e praticidade para quem busca uma nova colocação no mercado de trabalho.

Mais informações pelo telefone: (65) 3321-0572.

Informações importantes ao trabalhador

– Canais digitais para consulta de vagas de emprego: empregabrasil.mte.gov.br ou pelo aplicativo “Sine Fácil”.

– Pedido de seguro-desemprego: pode ser solicitado pelo aplicativo da “Carteira de Trabalho Digital” ou pelo site empregabrasil.mte.gov.br.

#PraCegoVer

A foto mostra a fachada e porta de entrada do Sine Municipal de Cuiabá. Está devidamente identificada com o painel em cor amarela e a logomarca do Sine em azul e verde.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT