Prefeitura antecipa data de retomada de atividades do Dutrinha para 27 de janeiro

Palco de cinco jogos do Campeonato de Futebol Mato-grossense 2024, o estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, estará pronto para receber as rodadas já no dia 27 de janeiro. O berço do futebol do Estado suspendeu as atividades nesta quarta-feira (17) para manutenção no gramado.

A antecipação da data foi definida em reunião com representantes da Federação Mato-grossense de Futebol (FMF), o secretário municipal de Cultural, Esporte e Lazer, Aluízio Leite. “Atendendo uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, e pedidos da Federação Mato-grossense de Futebol e dos clubes Mixto e Dom Bosco, fizemos esse compromisso de entregar o Dutrinha o mais rápido possível. Então, estamos trabalhando dia e noite para fazermos esses reparos e colocarmos o estádio à disposição da população e do esporte mato-grossense no dia 27 de janeiro”, enfatizou Aluízio Leite. Anteriormente, a previsão era de retomada das atividades em 9 de fevereiro.

A programação de manutenção abrange a limpeza dos drenos do campo, revitalização dos bancos de reservas e recuperação do gramado, com o objetivo mais conforto e comodidade para o público e os atletas.

Aluízio reforçou o esforço da gestão para garantir a entrega do estádio em perfeitas condições mantendo o compromisso da Prefeitura de Cuiabá em fomentar o esporte na Capital, além de uma boa relação com a FMF e os times de Mato Grosso.

“A diplomacia sempre falou mais alto entre a Prefeitura e a Federação, por isso sempre procuramos ter diálogo, cooperação e boa vontade. Nós não cobramos nada dos times que jogam no Dutrinha, e sempre teremos essa política de incentivar o esporte em Cuiabá, fazendo o nosso melhor para entregar boas condições para quem joga e para quem vai assistir, leva os familiares, e faz disso um momento de lazer”, finalizou o secretário.

“A Federação Mato-grossense agradece a Prefeitura de Cuiabá, a interdição seria mais longa, mas em decorrência desta reunião ela será antecipada. Então a partir do dia 27, o Dutrinha já receberá os jogos estaduais”, pontuou Humberto Frederico, representante da Federação Mato-grossense de Futebol.

O Dutrinha receberá nas próximas semanas, os jogos dos clubes Mixto e Dom Bosco pelo Campeonato Mato-grossense de Futebol 2024.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT