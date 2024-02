Prefeitura apresenta demonstrativos fiscais do 3º quadrimestre de 2023 no próximo dia 26

Edital de Convocação foi publicado hoje (6) na página 672 do Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso

A prefeitura de Várzea Grande, por meio da secretaria de Gestão Fazendária, publicou hoje (6), no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, página 672, o edital de convocação de audiência pública para apresentação de demonstrativos do cumprimento das metas fiscais do 3º quadrimestre do exercício de 2023, que será realizada de forma virtual no próximo dia 26, às 9h, via canal oficial da Prefeitura de Várzea Grande no Youtube.

Os dados apresentados são referentes ao período de setembro, outubro, novembro e dezembro do ano passado. Nesse relatório estará discriminado todo o orçamento geral, congregando a administração direta e indireta – considerando a receita – receita estimada x receita arrecadada, a despesa – despesa prevista x despesa empenhada, despesa liquidada x despesa paga e ainda as despesas com pessoal, educação e saúde, referentes ao período acumulado e as comparações em relação ao mesmo intervalo do ano anterior.

A demonstração dos números em Audiência Pública atende ao disposto no art. 9º, § 4º da Lei Complementar 101/2000 e as informações municiam Órgãos de Controle, como o Tribunal de Contas do Estado (TCE).

A secretária de Gestão Fazendária, Lucinéia dos Santos Ribeiro, reforçou a importância de o cidadão participar da audiência. “É uma prestação de contas sim. E, por meio dela, os munícipes podem compreender melhor a dinâmica da aplicação dos recursos públicos, como zelamos pela sua boa e correta aplicação”, pontuou a secretária.

SERVIÇO

O QUE: Apresentação do balanço de Gestão Financeira referente ao 3º quadrimestre de 2023

QUANDO: Dia 26 de fevereiro – Segunda-feira

HORÁRIO: A partir das 9h.

ONDE: Canal oficial da Prefeitura de Várzea Grande no Youtube.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT