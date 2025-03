Prefeitura apresenta plano de ação para a 36ª Corrida Bom Jesus de Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá apresentou, nesta quinta-feira (6), o plano de ação para a realização da 36ª Corrida Bom Jesus de Cuiabá. A explanação ocorreu na Câmara Municipal, durante uma solenidade da Comissão de Esportes, e contou com a participação de autoridades municipais e parceiros do evento.

O secretário municipal de Esporte, Jefferson Neves, detalhou as estratégias para a organização da corrida, incluindo a definição das comissões responsáveis e das atividades que serão desempenhadas pelos apoiadores.

O evento conta com o apoio da Câmara de Vereadores de Cuiabá, Secretaria Municipal de Ordem Pública, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal de Assistência Social, Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos – Limpurb, Secretaria Municipal de Comunicação, Corpo de Bombeiros Militar e da empresa Chirolli.

Jefferson Neves ressaltou que a corrida é uma das principais provas de rua do estado e reforçou o compromisso da Prefeitura de Cuiabá em incentivar o esporte na capital.

“A Corrida Bom Jesus de Cuiabá já faz parte da identidade esportiva da nossa cidade. Buscamos melhorar a estrutura para oferecer mais conforto e segurança aos atletas e ao público. Contamos com o apoio de várias secretarias e instituições, o que demonstra o comprometimento da gestão com o esporte e a qualidade de vida da população cuiabana”, afirmou Jefferson Neves.

A corrida contará com o apoio de 380 colaboradores na organização e execução do evento. Segundo o presidente da Comissão, vereador Chico 2000, a parceria entre a Prefeitura e a Câmara Municipal fortalece ainda mais a competição, que se tornou a mais tradicional de Mato Grosso.

“Nós estamos falando de um evento esportivo realizado pela Prefeitura de Cuiabá e, agora, tendo a Câmara como parceira. Esta é a 36ª edição da corrida mais tradicional do nosso estado, que leva o nome do nosso padroeiro, Bom Jesus de Cuiabá. Como amante do esporte, fico extremamente feliz de poder ajudar nesta parceria, que já ocorre há três anos. Participar desse momento é muito especial”, destacou Chico 2000.

A Corrida Bom Jesus de Cuiabá se consolidou no calendário esportivo da capital e promete reunir milhares de atletas e entusiastas da modalidade.

Estiveram presentes na solenidade a secretária municipal de Ordem Pública, Juliana Palhares, o secretário-adjunto de Esporte, Pablo Queiroz, o presidente da Comissão de Esportes da Câmara, vereador Chico 2000, além dos vereadores Wilson Kero Kero e Marcos Brito.

Detalhes da corrida

A 36ª edição da tradicional corrida de rua será realizada no dia 6 de abril, com concentração a partir das 6h, no campo de futebol do Complexo Dom Aquino.

– Horário da 1ª largada: 6h20 – Atletas com deficiência e idosos acima de 65 anos (Masculino e Feminino);

– Horário da 2ª largada: 6h30 – Categoria geral (Masculino e Feminino);

– Fechamento do setor de largada: 6h45.

Inscrições

As inscrições estarão abertas do dia 17 de março de 2025, às 19h, até 21 de março de 2025, às 18h, ou até o preenchimento do limite de 3 mil vagas. O cadastro deve ser feito no site www.morro-MT.com.br.

Entrega dos kits

Os kits serão entregues entre os dias 1º e 4 de abril de 2025, na loja Beto Esporte, no Shopping Pantanal. Para a retirada, será necessário doar 2 kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar).

Itens do kit

– Sacochila alusiva ao evento;

– Camiseta oficial;

– Chip eletrônico descartável;

– Número de inscrição (número de peito).

#PraCegoVer

A imagem mostra o secretário de Esportes, Jefferson Neves durante a solenidade de apresentação do plano de ação para execução da 36ª Corrida Bom Jesus de Cuiabá, na Câmara Municipal de Vereadores.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT