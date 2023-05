Prefeitura apresenta potencial turístico e cultural em amplo estande na FIT Pantanal 2023; Aplicativo Turismo Cuiabá é destaque

A Prefeitura de Cuiabá na 30ª Edição da Feira Internacional de Turismo – FIT Pantanal 2023 conta com a participação das Secretarias de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico em um estande especialmente estruturado para divulgar os atrativos da capital do Estado.

A estrutura agrega informações que fomentam o público a conhecer as belezas, pontos turísticos, culturais e gastronômicos, além de divulgar produtos da agricultura familiar e uma área de experiencia para o turismo de aventura, potencializando o segmento econômico. O lançamento do evento com tema “Tudo Isso é Seu”, foi realizado na noite de quinta-feira (4), no Centro de Eventos Pantanal. A perspectiva é a de que cerca de cem mil pessoas visitem o local até o dia 7 de maio, data de encerramento.

O aplicativo ‘Turismo Cuiabá’ foi uma das principais atrações apresentadas ao público. A ferramenta digital permite o acesso ao mapeamento completo das opções turísticas da cidade. A secretária municipal de Turismo, Nilza Taques, enfatizou que o convite à participação na FIT trata-se de uma oportunidade para apresentar aos visitantes a história, características da cidade, além das opções de lazer e locais para visitação.

O secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo, representando o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, abriu oficialmente o estande da Prefeitura, destacando a importância de Cuiabá como porta de entrada para turistas que desejam explorar as belezas de Mato Grosso. Ele enfatizou o potencial da região em um raio de 200 quilômetros da cidade e a disposição da Prefeitura em prospectar parcerias que possam valorizar ainda mais o turismo regional.

Os visitantes que prestigiaram o espaço elogiaram a receptividade e a organização da feira, que dispõe de apresentações culturais, artísticas e feira gastronômica. Cláudia Malheiros foi uma das visitantes que conheceu o espaço e elogiou a receptividade. “Tudo muito bem organizado e lindo. A conversa com o pessoal foi muito agradável. Gostei bastante de tudo que vi e do que pude conhecer”, acrescentou.

A FIT Pantanal dispõe de apresentações culturais, artísticas e feira gastronômica. É uma realização do Sistema Fecomércio e administração estadual, apoio institucional da Assembleia Legislativa e demais entidades ligadas ao trade do turismo.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT