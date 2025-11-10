CIDADES
Prefeitura aumentará em 50% o número de refeições servidas no restaurante popular
Com a ampliação, o restaurante passará a servir até 1.500 refeições por dia, fortalecendo o atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social e garantindo alimentação de qualidade a preços acessíveis.
Inaugurado com capacidade inicial para mil refeições diárias, o Restaurante Popular de Sinop se consolidou como um dos principais equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional da região. Somente entre janeiro e julho de 2025, foram servidas mais de 170 mil refeições, com média de 805 por dia — um crescimento de 13% em relação ao mesmo período de 2024.
“Nosso objetivo é fortalecer o restaurante existente, aumentar a oferta e manter a qualidade das refeições, com gestão responsável e transparência”, destacou o prefeito Roberto Dorner.
A unidade de Sinop integra o Programa Nacional de Restaurantes Populares, iniciativa do MDS que incentiva estados e municípios a oferecerem refeições balanceadas e saudáveis a preços acessíveis, voltadas, principalmente, a famílias de baixa renda e pessoas em situação de vulnerabilidade.
Enquanto se prepara para participar do novo edital federal, a gestão municipal tem priorizado melhorias estruturais e ampliação da oferta de refeições na unidade atual, como forma de atender à crescente demanda e manter o equilíbrio orçamentário.
Com previsões de investimentos na expansão e por ferir a competência exclusiva do Poder Executivo, criando despesa pública sem previsão orçamentária, o prefeito Roberto Dorner vetou, integralmente, o Projeto de Lei nº 151/2025, de autoria do vereador Zezinho Construtor, que previa a construção de uma nova unidade do Restaurante Popular em Sinop.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Com ação especial de fim de semana, Sinop ultrapassa 193,5 mil doses de vacinas aplicadas em 2025
Durante a ação, todos os imunizantes previstos no Plano Nacional de Imunização (PNI) estiveram disponíveis, o que permitiu que moradores de diferentes faixas etárias pudessem atualizar suas cadernetas. A estratégia, segundo a Secretaria de Saúde, tem o objetivo de aproximar os serviços do cidadão e garantir que nenhuma dose essencial seja deixada de lado por falta de tempo ou dificuldade de deslocamento.
O coordenador de Imunização de Sinop, João Gustavo Breganó, explicou que a vacinação é uma das formas mais eficazes de prevenção e controle de doenças que ainda circulam no país. Ele destacou que a mobilização durante o fim de semana busca justamente oferecer mais oportunidades para quem não consegue ir às Unidades Básicas de Saúde (UBS) durante o expediente.
“A vacinação é o principal meio de combate às doenças que deixam sequelas e que ainda estão presentes nos atendimentos da rede pública. A Secretaria de Saúde tem trabalhado para manter essa proteção acessível, levando os imunizantes até locais de grande movimento e incentivando as pessoas a manterem o cartão vacinal atualizado”, afirmou.
O coordenador ressaltou, também, o papel educativo das ações itinerantes, que ajudam a reforçar a confiança da população nas vacinas e a conscientizar sobre a importância da imunização coletiva. “Cada dose aplicada representa mais do que a proteção individual. Vacinar é um ato de responsabilidade com a própria saúde e com toda a comunidade. Quando a cobertura vacinal aumenta, reduzimos o risco de surtos e mantemos doenças graves sob controle”, enfatizou Breganó.
A ação contou com a participação de profissionais da saúde que orientaram o público sobre o calendário vacinal e esclareceram dúvidas sobre as vacinas disponíveis. Para muitos moradores, a facilidade de encontrar o posto de vacinação em um local de grande circulação fez toda a diferença. A autônoma Lucinéia Furquim foi uma das pessoas que aproveitaram a oportunidade para colocar as vacinas em dia. “É muito importante essas vacinas, temos que aproveitar as campanhas. É a melhor forma de se proteger. Eu passei, olhei e achei muito interessante a vacinação aqui no mercado, gostei muito”, afirmou.
A Secretaria Municipal de Saúde reforçou que a vacinação continua disponível durante toda a semana nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos Centros Integrados de Atendimento (CIA). Entre as vacinas ofertadas estão BCG, Hepatite B, Penta, Poliomielite, Rotavírus, Pneumocócica 10-valente, Meningocócica C e ACWY, Influenza, Covid-19, Febre Amarela, Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola), Varicela, DTP, Hepatite A e HPV.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Empresários paulistas demonstram interesse em abrir filial de indústria de chumbadas ecológicas em Sinop
Durante a reunião, os empresários apresentaram o modelo sustentável de produção e destacaram o interesse em expandir as operações para Mato Grosso, especialmente para Sinop, em razão da infraestrutura logística, da localização estratégica e do crescimento do turismo de pesca na região Norte do Estado. Segundo os representantes, a proximidade com os principais rios e destinos de pesca esportiva torna o município o local ideal para sediar uma unidade produtiva voltada à fabricação de materiais ecológicos.
A diretora de Turismo da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, Leidiane Viegas, ressaltou que o encontro reforça o papel de Sinop como referência em turismo sustentável. “O interesse desses empresários demonstra o potencial de Sinop como cidade preparada para receber empreendimentos inovadores e ambientalmente responsáveis. Temos trabalhado no fortalecimento da pesca esportiva, em eventos, qualificação e estrutura, sempre com foco na sustentabilidade. Uma indústria com esse perfil vem somar ao nosso propósito de desenvolver o turismo e o meio ambiente de forma integrada”, destacou.
O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Klayton Gonçalves, também participou da reunião e enfatizou a importância de iniciativas empresariais alinhadas à preservação dos recursos naturais. “Sinop é reconhecida pela sua gestão moderna e pela responsabilidade ambiental. A possibilidade de instalar uma fábrica de chumbadas ecológicas aqui fortalece o compromisso do município com a inovação e a sustentabilidade, gerando emprego, renda e benefícios diretos ao meio ambiente”, afirmou.
De acordo com o empresário Luiz Porto, o projeto da chumbada ecológica nasceu da preocupação com os impactos ambientais do chumbo utilizado na pesca tradicional. “O chumbo é tóxico e contamina a água e os peixes. Desenvolvemos uma alternativa feita com argila, areia e óxido de ferro, 100% ecológica, que se decompõe naturalmente sem causar danos ao ecossistema. A ideia agora é abrir uma filial em Sinop, onde o mercado é promissor e o transporte até os principais destinos de pesca é facilitado”, explicou.
O pesquisador Ayslaner Gallo, que há cinco anos realiza testes com o produto, destacou que a inovação também tem caráter educativo. “A chumbada ecológica mostra que é possível pescar de forma consciente, sem agredir o meio ambiente. Muitos pescadores não têm noção do impacto que o chumbo causa nos rios. Com essa tecnologia, unimos preservação, turismo e responsabilidade ambiental”, observou.
A reunião encerrou com a sinalização de parcerias futuras entre o município e a iniciativa privada, com foco no apoio institucional e técnico para a implantação da filial e para ações de conscientização ambiental junto a pescadores e turistas.
Com políticas públicas voltadas à sustentabilidade, à pesca esportiva e ao turismo de natureza, Sinop se consolida como um dos principais destinos do país para investimentos verdes e reforça sua vocação para o desenvolvimento equilibrado entre crescimento econômico e preservação ambiental.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
