Prefeitura capacita mais de 1,6 mil pessoas pelo programa “Qualifica + VG”

Disseminar e promover políticas públicas voltadas à geração de emprego e distribuição de renda por meio da capacitação profissional. É nesta esteira que segue o programa ‘Qualifica + VG’ – promovido pela Prefeitura de Várzea Grande, em parceria com o Governo do Estado e entidades do terceiro setor. Desde seu lançamento em fevereiro deste ano, mais de 1,6 mil pessoas foram capacitadas em mais de 80 cursos oferecidos gratuitamente. A ação tem como público-alvo as famílias de baixa renda.

De acordo com o prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat, não basta apenas ofertar vagas de trabalho. É preciso qualificar a mão de obra. “Por isso criamos esse programa que tem tido um grande alcance social gerando, ao mesmo tempo, uma oportunidade das pessoas melhorarem de vida. Várzea Grande é uma cidade pujante. Possui localização privilegiada. Estamos no entroncamento de três rodovias federais. De maneira que temos o dever de fazer com que boa parte dessa economia fique aqui, gerando emprego e distribuindo renda às nossas famílias”.

O programa reúne diversos projetos de cursos de qualificação profissional de importantes parceiros da Prefeitura Municipal, que inclusive, desde o ano de 2021, já ofertaram e preencheram vagas de emprego de pessoas indicadas pela Administração Municipal após avaliação de currículo. “Com a inserção do programa ‘Qualifica + VG’ estamos conseguindo capacitar um número maior de profissionais, com foco no empreendedorismo, e também no processo de ensino e aprendizagem para aqueles que querem mudar de profissão ou se capacitar em mais numa área de atuação “.

O diretor-geral do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), João Bosco Lima Beraldo, disse que Várzea Grande está de parabéns pelos serviços realizados. “O IFMT tem satisfação e alegria em ter o Município como parceiro, em especial, no curso de Microempreendedor Individual, com uma oferta de 500 vagas, para pessoas em situação de vulnerabilidade social e beneficiárias de programas sociais. O curso é um dos mais procurados”.

O supervisor-geral do Senar-MT, Natalino Márcio Viana da Costa, disse que a parceria com a Prefeitura é um sucesso, uma vez que a cidade tem se destacado com 100% de aproveitamento nos cursos ofertados. “No ano passado, realizamos mais de 250 treinamentos. Neste ano, a projeção é de realizar, até a primeira quinzena de dezembro, 380 oficinas”, completou.

O presidente do Sindicato Rural de Nossa Senhora do Livramento, que possui uma extensão de base em Várzea Grande, Benedito Francisco de Almeida, destacou que a parceria vem sendo consolidada com o Município na realização de treinamentos para a população local. “De janeiro a 20 de junho, foram realizadas 192 oficinas, com a capacitação de 1,9 mil alunos em Várzea Grande. Trabalhamos no fortalecimento de serviços sociais, oferecendo cursos e treinamentos, de forma gratuita, e com certificação de conclusão de curso, o que possibilita uma maior chance desse aluno se inserir no mercado de trabalho”, informou, ao anunciar mais 250 cursos para o segundo semestre.

QUALIFICA + VG

A marca foi criada para identificar os cursos dos parceiros da Secretaria de Assistência Social, com foco no público de vulnerabilidade e risco social, famílias inscritas no Programa Ser Família do Governo do Estado de Mato Grosso, atendendo jovens, mulheres arrimo de família, mulheres vítimas de violência e pessoas com deficiência.