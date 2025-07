Prefeitura capacita servidores em odontologia para pacientes oncológicos

A campanha Julho Verde ganhou mais uma importante ação em Cuiabá com a realização de uma capacitação voltada aos profissionais da rede municipal de saúde bucal, nesta quinta-feira (16). O evento, realizado durante todo o dia no auditório da UNIC Beira Rio, tem como foco principal qualificar os servidores para o atendimento de pacientes com câncer de cabeça e pescoço.

A ação pretende preparar a rede para oferecer suporte adequado antes do início do tratamento oncológico, com destaque para a importância do cuidado bucal preventivo.

“Nosso objetivo hoje é qualificar a rede de atenção à saúde bucal para atender o paciente oncológico. Antes de iniciar o tratamento contra o câncer de cabeça e pescoço, o paciente precisa estar com a boca livre de infecções. A partir desta ação, toda a rede de saúde bucal de Cuiabá estará preparada para receber esse paciente em qualquer uma das unidades distribuídas pelo município,” explicou a secretária-adjunta de Saúde Bucal, dra. Cristhiane Leite.

Participam da capacitação os profissionais da saúde bucal que atuam nas três frentes de atendimento: atenção primária, especializada e hospitalar. A proposta é integrar o cuidado e garantir um protocolo uniforme para o atendimento dos pacientes oncológicos, desde o primeiro contato até o encaminhamento especializado.

A capacitação desta quinta-feira faz parte de uma série de ações que integram a programação da campanha Julho Verde, cujo objetivo é conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço. “O melhor tratamento para qualquer tipo de neoplasia maligna é o diagnóstico precoce. Nosso objetivo é chamar a atenção da população para que possamos identificar as lesões em estágios iniciais, o que aumenta consideravelmente as chances de cura. Qualquer pessoa que apresentar sinais suspeitos pode procurar uma unidade básica de saúde com dentista mais próxima de sua casa. Lá encontrará um profissional qualificado para realizar o atendimento,” reforçou Cristhiane.

A secretária municipal de Saúde de Cuiabá, dra. Lucia Helena Barboza Sampaio, destacou a importância das ações de prevenção como eixo central das políticas públicas de saúde na capital. “Essas ações fazem toda a diferença. Estamos investindo e trabalhando com mais frequência em campanhas e capacitações que promovam a prevenção, porque entendemos que prevenir é sempre mais eficaz e mais barato do que tratar. A população de Cuiabá merece acesso à informação e cuidado contínuo,” afirmou.

A campanha Julho Verde segue ao longo do mês com o foco na prevenção e no diagnóstico precoce, reforçando a importância do cuidado bucal integrado ao tratamento oncológico e promovendo uma rede de saúde cada vez mais preparada e acolhedora.

#PraCegoVer

A imagem mostra um grupo de pessoas participando de uma palestra de capacitação dos servidores da Saúde de Cuiabá. À frente, estão as autoridades que compõem a mesa diretora, e ao fundo, os demais servidores que receberam a capacitação.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT