Prefeitura capacita servidores para atender a atualização da legislação de licitação na administração pública

O Sine Municipal oferta nesta quarta-feira (15), 557 vagas de empregos, destinadas a diversas áreas e níveis de formação, sob a administração da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico (SMATED).

Nesta edição do boletim de vagas, são disponibilizadas 40 vagas para repositor de supermercado com salário de R$ 1.430 e ainda assistência odontológica, seguro de vida e convênio com universidades. O candidato deve apresentar certificação de ensino fundamental. Estão também disponíveis outras cinco vagas para serralheiro, com salário de R$1,8 mil. Há ainda uma vaga para açougueiro com remuneração de R$ 2,5 mil.

Os interessados devem procurar um dos postos de atendimento presenciais instalados na cidade, sendo eles, no Shopping Popular e Coxipó. Além disso, o programa disponibiliza os meios digitais para consulta de vagas de emprego e atualizações cadastrais.

Os atendimentos funcionam de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.

Informações importantes ao trabalhador:

● Canais digitais para consulta de vagas de emprego: empregabrasil.mte.gov.br ou pelo aplicativo “SINE FÁCIL”

● Pedidos de seguro desemprego: Pode ser solicitado pelo aplicativo da “carteira de trabalho digital” ou pelo site empregabrasil.mte.gov.br

● Atendimento presencial para consulta de vagas e pedidos de seguro desemprego:

● Sine Shopping Popular (das 9h às 17h): Telefone e Whatsapp: (65) 3664-1503/ 99251-7480

● Sine Coxipó (das 7h às 17h): Telefone e Whatsapp: (65) 3675-3113/ 99337-2799