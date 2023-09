Prefeitura celebra parceiros das ações sociais do município no Jantar da Assistência Amiga e certifica alunos do Qualifica Sinop

A noite desta quarta-feira (6) foi de reconhecimento e celebração para os 221 parceiros e voluntários das ações sociais realizadas pela Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, nos últimos 12 meses, durante o Jantar da Assistência Amiga. Outro momento marcante do evento foi a certificação dos 65 alunos dos cursos de confeiteiro e cozinheiro industrial, do Programa Qualifica Sinop, que comemora um ano de lançamento.

O jantar da Assistência Amiga faz parte da programação oficial do Festeja Sinop, que segue até o dia 14, e é preparado como forma de reconhecimento pela contribuição prestada pelos parceiros e voluntários, em eventos realizados nos CRAS, CREAS e outras unidades da secretaria, bem como em atividades itinerantes. “Hoje nós celebramos as mais de 200 parcerias de impacto que proporcionam todo tipo de inclusão social e benefício às famílias que estão em situação de vulnerabilidade no nosso município. Aproveito para mencionar aqui a Inpasa, que nos acompanha em vários projetos e também a Expand Empreendimentos que abraçou a ideia do banho assistido para as pessoas com deficiência física no Festival de Praia e contribuiu nos entregando três cadeiras anfíbias. É gratificante proporcionar acessibilidade e ter uma empresa da construção civil apoiando esta ação”, declarou a secretária de Assistência Social, Scheila Pedroso

Dos 65 alunos certificados durante o evento, 21 foram da turma confeiteiro do período vespertino, 25 da turma noturna e mais 18 do curso de cozinheiro industrial. “Para nós é um momento muito especial. Estamos com 27 turmas terminadas, várias em andamento e outras ainda para começar, não estamos falando só de cursos, mas de transformação de vida de pessoas, que agora vão ter oportunidade por meio da qualificação de transformar seu desenvolvimento profissional, atuar de forma relevante em suas carreiras e principalmente gerar emprego e renda para o município”, destacou o gerente do Senai, Bruno Cavalcante.

O Prefeito Roberto Dorner esteve presente na cerimônia realizando a entrega de certificados da Assistência Amiga para os parceiros e também certificando os alunos do Qualifica Sinop. “Muitas das pessoas que estão aqui hoje representam empresas e instituições que contribuíram para que a Assistência Social pudesse atender melhor às pessoas carentes do nosso município. A gente vê que elas têm confiança na Assistência e agradecemos a cada uma por isso. Quero ainda parabenizar os alunos que chegaram concluíram os cursos, é uma satisfação ver as transformações de vidas que essas qualificações tem feito”, ressaltou.

A dona de casa, Guiomar Nascimento, finalizou o treinamento de confeitaria e já tem planos para empreender na área. “Foi muito importante para mim, tive muito aproveitamento em todo tempo, a professora foi maravilhosa, aprendi muitas coisas que ainda não sabia, o curso foi fantástico em todos os momentos. Hoje, por exemplo, tenho planos de montar o meu próprio negócio, usar e pôr em prática todo conhecimento que aprendi durante o período do curso”, considerou a aluna.

Dona de casa e aluna do curso de cozinheiro industrial, dona Gesmaria Bezerra, encerrou o treinamento com vaga garantida no mercado de trabalho local. “Através do curso eu conheci o restaurante Kauai, lá nós tivemos a oportunidade de nos qualificar com aulas práticas, com chefes de cozinha e professores, a gente aprendeu pratos diferentes. As oportunidades que estão dando para nós, as portas de emprego, eu agradeço muito. É um programa muito bom para termos desenvolvimento e a cada dia buscar o melhor e aprender mais, me sinto muito feliz”, completou.

O Festeja Sinop é uma realização da Prefeitura de Sinop, com patrocínio do Grupo Sinop, MB Engenharia e Meio Ambiente, Shopping Sinop, Energize-C Eletropostos e apoio da Câmara Municipal de Vereadores.

Confira a galeria de fotos :

https://festeja.sinop.mt.gov.br/Galeria-de-Fotos/Prefeitura-celebra-parceiros-das-acoes-sociais-do-municipio-no-jantar-da-assistencia-amiga-e-certifica-mais-de-60-alunos-do-qualifica-sinop-68/

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT