Prefeitura certifica 28 alunos em cursos de qualificação do Ser Família Capacita

Cursos foram ofertados gratuitamente por meio do programa Ser Família Capacita, em parceria com a Rede Cidadã

A Prefeitura de Várzea Grande realizou, ontem (11), a certificação de 28 alunos que concluíram os cursos de Assistente Administrativo e Operador de Computador, ofertados gratuitamente por meio do programa Ser Família Capacita, em parceria com a Rede Cidadã.

As formações foram iniciadas em 15 de setembro e fazem parte do cronograma das ações de promoção da inclusão produtiva e social no município. A iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades de geração de renda, autonomia e inserção no mercado de trabalho para públicos em situação de vulnerabilidade.

A secretária de Assistência Social, Cristina Saito, destacou que o Ser Família Capacita tem transformado vidas por meio do conhecimento e da autonomia.

“Cada certificado entregue representa mais do que a conclusão de um curso. Representa esperança, oportunidade e a construção de um novo caminho. Nosso compromisso é continuar oferecendo capacitações que ajudem as pessoas a alcançarem independência financeira e qualidade de vida”, ressaltou Cristina.

Já a gerente do Núcleo de Qualificações de Cursos, Rita de Cássia Pizatti, enfatizou a importância da formação profissional como ferramenta de inclusão e cidadania.

“Esses cursos abrem portas para o mercado de trabalho e também fortalecem a autoestima dos participantes. É gratificante ver o empenho de cada aluno e saber que o conhecimento adquirido aqui poderá transformar realidades”, afirmou Rita.

Os cursos do Ser Família Capacita são voltados, preferencialmente, para beneficiários do programa Ser Família, mulheres em situação de vulnerabilidade, empreendedores que buscam aprimorar seus negócios, jovens em busca do primeiro emprego, pessoas com deficiência, desempregados, além de comunidades tradicionais como indígenas, quilombolas e ribeirinhos, egressos do trabalho análogo ao escravo e egressos do sistema prisional.

No próximo ano, novas turmas já estão previstas como parte do compromisso em fortalecer as políticas públicas de qualificação e inclusão social em Várzea Grande de forma gratuita.

