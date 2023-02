Prefeitura compra soro hospitalar por meio de Consórcio Intermunicipal de Saúde e gera economia para o Município

O Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos de Cuiabá – CDMIC, da Secretaria Municipal de Saúde recebeu na manhã desta segunda-feira (27), um grande carregamento de soro hospitalar (cloreto de sódio). A compra foi realizada há cerca de 15 dias, por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Cuiabá (CISVARC) e gerou economia para os cofres públicos.

Foram entregues no CDMIC hoje 35 mil frascos de 100 ml de soro hospitalar, 28 mil frascos de 250 ml e 9.480 frascos de 500 ml. Esses insumos já estão sendo entregues nas três UPAs e três Policlínicas do Município, além do antigo Pronto Socorro Municipal.

“Esse quantitativo de soro será suficiente para cerca de dois meses, porém o saldo homologado em ata de registro de preço com a empresa que fez a entrega hoje é suficiente para 12 meses. Então, quando os nossos estoques atingirem o nível programado para reposição uma nova aquisição será demandada, garantindo o abastecimento das unidades de saúde”, comentou Renaudt Tedesco, coordenador técnico de farmácia.

Ele explicou que uma das vantagens de realizar as aquisições de medicamentos e insumos por meio do Consórcio é a possibilidade de realizar a compra diretamente dos fabricantes (indústrias farmacêuticas e de materiais hospitalares) evitando os fornecedores intermediários, o que gera uma economia significativa para o Município.

“Para se ter uma ideia, a média de preço da bolsa de soro de 100 ml no painel de preços do Governo Federal é de R$ 6,81. O preço praticado nesta aquisição feita por meio do Consórcio foi de R$ 3,97 , o que gerou uma grande economia para os cofres públicos de Cuiabá”, disse o coordenador.

Nas próximas semanas, está prevista a chegada de novos carregamentos de medicamentos e insumos. “A Secretaria Municipal de Saúde empenhou mais de R$ 1.351.642,69 em medicamentos e R$ 1.622.836,06 em insumos, que deverão chegar nos próximos dias, de acordo com a programação de entrega dos fornecedores. Estes produtos vão abastecer toda a rede de atenção Primária, Secundária e Terciária pelos próximos meses.