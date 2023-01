Prefeitura comunica TJMT e SESP sobre a disponibilização de efetivo para impedir atos antidemocráticos

– A Prefeitura Municipal de Cuiabá informa que o efetivo das Secretarias de Mobilidade Urbana e de Ordem Pública será empregado para cumprimento da ordem judicial do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no sentido de desmobilizar atos antidemocráticos organizados para data de hoje, quarta-feira (11), na Praça das Bandeiras;

– Atendendo as medidas determinadas e zelando pela transparência, a gestão já encaminhou ofícios à Secretaria Estadual de Segurança Pública e ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, informando quanto as ações já implementadas no estrito cumprimento a ordem emanada pelo ministro, bem como se colocando à disposição pra auxiliar no que for necessário;

– A Prefeitura de Cuiabá reforça que a medida judicial será integralmente cumprida evitando protestos que afrontem o regime democrático de nosso país.