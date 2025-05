Prefeitura confirma Desfile Cívico e mantém apresentações na Couto Magalhães

Evento integra as comemorações pelo aniversário da cidade e contará com a participação de escolas, entidades, forças de segurança, secretarias municipais e fanfarras

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, confirmaram a realização do tradicional Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 158 anos da cidade. Mesmo sendo tradicional e esperado todos os anos, a edição 2025 vem com novidades: As apresentações terão como palco a Avenida Couto Magalhães, porém, o palanque oficial das autoridades será instalado em frente à esquina com a rua Tenente Cipriano.

A nova localização do palanque oficial dará maior visibilidade para convidados e o público em geral, que poderão acompanhar a passagem das instituições, escolas, entidades e órgãos governamentais convidados, que apresentarão suas evoluções em frente ao palco de autoridades.

De acordo com a equipe da Secretaria de Educação – organizadora do evento -, o desfile trará os trabalhos realizados pelas escolas da rede municipal contempladas com o Programa Escola em Tempo Ampliado (ETA), que tem como objetivo principal o fortalecimento da aprendizagem e a redução da vulnerabilidade social de crianças e adolescentes.

Após o sobrevoo do helicóptero da Ciopaer, da Polícia Militar de Mato Grosso, o desfile será oficialmente iniciado com a passagem dos pelotões do Exército Brasileiro, da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Bombeiros. Em seguida, a Banda Municipal de Várzea Grande ‘Manoel Teixeira de Oliveira’ se apresenta, dando passagem aos pelotões das escolas participantes.

As escolas que participarão do desfile este ano são as EMEBs: Antônio Joaquim de Arruda, Emanuel Benedito de Arruda, Profª Irenice Godoy de Campos Silva, Senhora Dirce Leite de Campos, Profª Lúcia Leite Rodrigues, Dep. Ary Leite de Campos, Benedita Bernadino Curvo, Faustino Antônio da Silva, Aristides Pompeo de Campos, Abdala José de Almeida, Prof. Lenine de Campos Póvoas, Eunice César de Mello, Mário Antunes de Almeida e Centro Municipal de Inclusão João Ribeiro.

“Entre alunos, coordenadores e professores, o desfile cívico deste ano vai contar com 1.000 participantes apenas da rede municipal de Educação”, informou o secretário Cleiton Santana, destacando a apresentação de cinco fanfarras das escolas municipais que irão se apresentar durante as comemorações.

Além das forças policiais e militares, o desfile cívico em homenagem aos 158 anos de Várzea Grande, vai contar com a presença de integrantes de entidades como o grupo de jovens Demolay, ONG Lírios, instituição BPW, Grupo Desbravadores, Grupo Aventureiros da Igreja Adventista, Associação Anjos da Lata, Igreja Jesus Cristo (mórmons), Guarda Mirim Ambiental de Várzea Grande, Associação Laços de Vida, Associação ASCA, IFMT e Guarda Municipal.

