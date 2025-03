Prefeitura conhece ações da Solar Coca-Cola e estuda parceria em projetos

A Prefeitura de Cuiabá e a empresa Solar Coca-Cola estreitaram laços em uma reunião realizada nesta sexta-feira (21) com secretários municipais, com o objetivo de promover ações conjuntas por meio de parcerias público-privadas.

A primeira reunião integrada entre as secretarias municipais e a Solar Coca-Cola foi convocada pela Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico (SMTur).

O secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Fernando Medeiros, destacou que pauta bsucou viabilizar ações em benefício da população de Cuiabá.

“Buscamos realizar essa primeira reunião de aproximação, que resultará em novas reuniões mais técnicas, nas quais a Coca-Cola será uma grande parceira da Prefeitura de Cuiabá em diversas ações sociais, ambientais e econômicas”, destacou o secretário.

Ainda foram discutidas as dificuldades enfrentadas no âmbito ambiental com o secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Sustentável, José Afonso Portocarrero, e a possibilidade de parcerias na ação do aniversário de Cuiabá, que realizará um grande mutirão de limpeza na cidade com o diretor-geral da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), Reginaldo Teixeira.

Também foram discutidas pautas com a Secretaria Municipal da Mulher (SMM), como a capacitação e disponibilização de empregos. A secretária da Mulher, tenente-coronel Hadassah Suzannah, observou que o orçamento da pasta é pequeno e, por isso, considera a parceria com a Coca-Cola como fundamental.

“A Secretaria da Mulher tem o papel principal de acolher mulheres vítimas de violência, mas a ordem do prefeito é clara: precisamos fazer mais, entregar algo a mais para essas mulheres. Hoje, estamos trabalhando para além do acolhimento, qualificando essas mulheres em diversas áreas e oferecendo oportunidades. Estamos focados na possibilidade de inserção no mercado de trabalho e já temos um bom banco de parceiros, que tem nos ajudado a ofertar vagas. Enxergamos a Coca-Cola como um parceiro importante também no desenvolvimento do empreendedorismo feminino”, afirmou Hadassah Suzannah.

Cidinha Fávero, diretora regional da Solar Coca-Cola, destacou que a empresa já possui diversas iniciativas de parcerias, especialmente nas áreas de sustentabilidade, pauta da mulher e empregabilidade.

“Ficamos muito felizes em estreitar os laços com a prefeitura. Como uma marca empregadora, temos o compromisso de melhorar o nosso entorno. Queremos ampliar bastante as parcerias, especialmente nas áreas de sustentabilidade, pauta da mulher e empregabilidade. Temos algumas iniciativas para avançarmos ainda mais e também para desenvolver as pessoas que hoje buscam um emprego, mas não têm a capacitação necessária. Acredito que, com isso, podemos evoluir cada vez mais nesta parceria”, afirmou Cidinha.

A visita, que incluiu um tour pelas dependências da empresa, também contou com a participação da equipe técnica da Solar Coca-Cola, que apresentou aos secretários os projetos em andamento e as possíveis áreas de parceria. Participaram da reunião Stefanya Paiva (Secretária-adjunta da Mulher), Gustavo Vandoni (secretário adjunto de Turismo) e a equipe da Solar Coca-Cola: Thiago Goes (gerente comercial), Thiago Rocha (gerente de logística), Karla Campos (gerente de RH), Monique Pinto (gerente de marketing) e Leandro Errante (gerente industrial).

#PraCegoVer

Na imagem principal mostra os secretários municipais, a diretora regional e a equipe técnica da Solar Coca-Cola reunidos durante reunião realizada na empresa. Abaixo tem uma galeria de fotos, que mostra o momento da visita.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT