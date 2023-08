Prefeitura convoca aprovados nas funções de Professor, TDI e ASG

Está em andamento a instalação de uma varanda no entorno da área provisória do Mercado Antônio Moyses Nadaf, o Mercado do Porto, adaptação que já estava prevista no planejamento pós-entrega das obras, para garantir o pleno funcionamento da feira. Os ajustes após a finalização do processo de realocação dos feirantes são realizados pela Prefeitura de Cuiabá, com a colaboração dos permissionários.

De acordo com o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo, essa medida tem como objetivo oferecer maior proteção às bancas contra a incidência direta do sol. “Nosso esforço está direcionado para proporcionar o máximo de conforto aos feirantes, clientes e aos produtos comercializados no Mercado do Porto. Já estava planejada a implantação de uma varanda. Para economizar custos, estamos utilizando materiais das antigas lanchonetes. A estrutura mais desafiadora da varanda já foi construída, e a parte traseira será concluída até a próxima semana. Essa adição oferecerá mais conforto a todos”, enfatizou.

Outra melhoria importante foi em relação à drenagem da água, para evitar poças no local durante a reposição das mercadorias. “Em colaboração com a Secretaria de Obras, fizemos melhorias no escoamento da água proveniente do peixe, pescado e açougue, incluindo a instalação de mais dois bueiros para evitar acúmulo de água ao lado das tendas, uma necessidade que identificamos com base nas atividades da feira”, revelou Vuolo.

Para o presidente da Associação dos Permissionários do Mercado do Porto, Jorge Lemos Júnior, as adaptações estão sendo muito positivas, pois levam em conta tanto as necessidades dos feirantes quanto dos clientes. “Nosso objetivo é criar um espaço de fácil circulação para todos, incluindo clientes com deficiência, e estamos trabalhando em parceria com a Prefeitura para alcançar isso. A recepção de todos tem sido muito positiva, pois antes estava muito quente nas tendas. Agora, com as telhas isotérmicas que foram instaladas, o calor diminuiu consideravelmente”, comentou Júnior.

“Com essas adaptações e melhorias, o novo Mercado do Porto vai oferecer um ambiente mais confortável, funcional e seguro, atendendo às demandas dos feirantes e do público em geral. A parceria entre a Prefeitura de Cuiabá e os permissionários reforça o compromisso com o bem-estar da comunidade e com o desenvolvimento econômico local”, finalizou o secretário Vuolo.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT