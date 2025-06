Prefeitura convoca aprovados para diversos cargos na educação

A Prefeitura de Cuiabá atuará no suporte logístico ao show internacional da banda Guns N’ Roses, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) e da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb). O evento será realizado no dia 31 de outubro, com previsão de lotação máxima da Arena Pantanal, que possui capacidade para 40 mil pessoas.

O organizador do evento, Elson Ramos, realizou uma visita de cortesia ao gabinete do prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, na manhã desta terça-feira (10). A recepção aconteceu no terraço do Palácio Alencastro, onde as ações do Executivo Municipal foram destacadas. Somente na primeira hora de vendas, 20 mil ingressos foram adquiridos.

Durante o encontro, o prefeito elogiou a iniciativa e destacou o impacto positivo que o evento trará para a cidade. “Vai ter baguncinha! Essa é uma oportunidade incrível. Toda a rede hoteleira vai estar lotada, e muita gente vai poder empreender nesse período. Estamos falando de mais de 40% dos fãs vindo de outras cidades e estados. Um evento como esse pode movimentar mais de R$ 400 milhões na economia cuiabana”, afirmou Abilio, entusiasmado com a chance de fomentar o turismo e os serviços locais.

O secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Luiz Fernando Medeiros Lima, também celebrou o feito. “Guns N’ Roses em Cuiabá, confirmado! Mais de vinte mil ingressos vendidos em apenas uma hora. Colocamos Cuiabá no mapa dos eventos internacionais. O turismo da nossa cidade ganha, e muito”, declarou.

Para Elson Ramos, trazer uma banda dessa magnitude é a realização de um sonho. “Estamos muito felizes. Pela primeira vez, Cuiabá vai receber um show internacional desse porte. Em apenas uma hora, vendemos tudo. Estamos abrindo as portas da cidade para o melhor da música mundial”, comemorou. O evento também conta com o apoio do Governo do Estado.

Também participaram do encontro o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, José Afonso Botura Portocarrero, e o chefe de Gabinete, Willian Campos.

#PraCegoVer

A imagem mostra o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, ao lado do organizador Elson Ramos e secretários municipais, durante reunião no terraço do Palácio Alencastro.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT