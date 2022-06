Prefeitura convoca candidatos aprovados nos cargos de Professor, Intérprete e Instrutor de Libras e ASG

A partir da próxima quarta-feira (20), as pessoas de 40 anos acima que tenham tomado AstraZeneca, Coronavac ou Pfizer poderão receber a quarta dose (segundo reforço) da vacina contra o coronavírus. Para tomar a quarta dose, a pessoa deve respeitar intervalo mínimo de 4 meses após a terceira dose (dose de reforço). As vacinas para este público podem ser Janssen ou AstraZeneca. Pessoas que tomaram a Janssen na primeira dose, devem se atentar às especificidades para a dose de reforço, atendendo ao disposto na Nota Técnica Nº 177/2022 do Ministério da Saúde, descritos abaixo.

Para as mulheres de 40 anos acima, atualmente gestantes ou puérperas, que receberam anteriormente as vacinas CoronoVac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, devem tomar a quarta dose com Pfizer. Caso não esteja disponível, poderá ser utilizada a vacina Coronavac.

Vacinados com Janssen

Pessoas de 18 a 39 anos (não gestantes ou puérperas) que tomaram a primeira dose de Janssen (dose única) e receberam após 2 meses a primeira dose de reforço com AstraZeneca, Pfizer ou Janssen, devem tomar mais uma dose após 4 meses também com AstraZeneca, Pfizer ou Janssen.

Pessoas de 40 anos acima (não gestantes ou puérperas) que tomaram a primeira dose de Janssen (dose única) e receberam após 2 meses a primeira dose de reforço com AstraZeneca, Pfizer ou Janssen, devem tomar uma segunda dose de reforço após 4 meses, com AstraZeneca, Pfizer ou Janssen e novamente após 4 meses devem tomar uma terceira dose de reforço, com qualquer um dos três imunizantes citados.

“De acordo com a última Nota Técnica que recebemos do Ministério da Saúde, todos os indivíduos entre 18 e 39 anos que receberam como esquema primário a vacina Janssen (Dose Única) devem tomar um segundo reforço e as pessoas acima de 40 anos estão orientados a receber um terceiro reforço, para igualar o quantitativo total de vacinas referentes aos demais esquemas vacinais com imunizantes contra o coronavírus”, explicou Valéria.

Veja onde os adultos podem se vacinar:

POLO CENTRAL

Unic Beira Rio – 8h às 16h30 (segunda a sábado)

REGIONAL NORTE

Centro de Saúde CPA III – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

Clínica da Família – 8h às 20h (segunda a sexta)

UBS 1º de Março / João Bosco Pinheiro – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Jardim União / Jardim Florianópolis – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Ilza Terezinha Picolli – 8h às 20h (segunda a sexta)

UBS Três Barras / Umuarama – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

Centro de Saúde Paiaguás – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Novo Paraíso I – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

REGIONAL SUL

UBS Tijucal – 8h às 20h (segunda a sexta)

UBS Jardim Industriário I e II – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Jockey Club – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Parque Ohara – 8h às 20h (segunda a sexta)

UBS Pedra 90 V e VI – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Santa Terezinha I e II – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS São João Del Rei / Novo Millenium – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Coxipó I e II – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Parque Atalaia I e II – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Jardim Fortaleza / Santa Laura – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

REGIONAL LESTE

CS Campo Velho – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

CS Dom Aquino – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

CS Jardim Imperial I – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Areão – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Altos da Serra I e II – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Baú / Lixeira – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Dr. Fábio I e II – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Jardim Leblon – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Novo Mato Grosso – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Novo Horizonte – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Planalto – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Pico do Amor – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Praeiro – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Pedregal I e II – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Renascer – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Terra Nova / Canjica – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

REGIONAL OESTE

UBS Despraiado I e II – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Novo Colorado I e II – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Novo Terceiro – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Santa Amália / Jardim Araçá – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

CS Jardim Independência – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Cidade Alta – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Cidade Verde – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Sucuri – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Ribeirão do Lipa – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

REGIONAL RURAL

UBS Aguaçu – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Rio dos Peixes – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)