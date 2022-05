Prefeitura convoca candidatos aprovados nos cargos de Professor, TNE e TMIE-ASG

A Prefeitura de Cuiabá, via Secretaria Municipal da Mulher e de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, irá transferir a primeira parcela, de R$ 606, às famílias das oito crianças órfãs do feminicídio aptas a receberem o benefício do programa Solidariedade em Ação.

A transferência simbólica e sistêmica para as três famílias contará com a presença da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, que vem a Cuiabá cumprir agendas de ações do Governo Federal.

São oito crianças aprovadas, de 12 visitadas, nos requisitos exigidos pela lei que institui o programa. Entre principais pontos necessários para concessão do benefício estão a presença no Cadastro Único; Comprovação de matrícula escolar; renda familiar de até R$ 3,5 mil, entre outros.

O programa Solidariedade em Ação vai atender até 20 crianças, em 2022, e foi idealizado pelo Núcleo de Apoio à Primeira-dama para suprir a necessidade de políticas públicas no Brasil para crianças órfãs de mães vítimas do feminicídio.

A equipe do ministério também fará a visita oficial à sede da secretaria da Mulher, prédio que foi cedido para o uso 10 anos, pelo Governo Federal, em apoio à Cuiabá e às políticas públicas voltadas às mulheres da Capital.

SERVIÇO:

O que: Programa Solidariedade em Ação – 1ª Transferência de Renda

Data: 05 de maio (quinta-feira)

Horário: a partir das 14h

Local: Av Getúlio Vargas, 49, Centro, Cuiabá – MT (Secretaria Municipal da Mulher)