Prefeitura de Cuiabá altera horário de funcionamento na quarta-feira (02); expediente começará às 12h

O Sine Municipal, administrado pela Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico (SMATED), oferta nesta terça-feira (1º), 650 vagas de empregos destinadas a diversas áreas e níveis de formação. Dentre as oportunidades, há 70 vagas para operador de caixa, com salário de R$ 1.430,00, além de vários benefícios.

Além das unidades do Sine já conhecidas, localizadas no Shopping Popular e no Coxipó, recentemente a população passou a contar com mais um posto de atendimento, localizado na Rua Barão de Melgaço, nº 3.678, anexo ao Cuiabanco. Além disso, o programa disponibiliza os meios digitais para consulta de vagas de emprego e atualizações cadastrais.

Os atendimentos funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, exceto na unidade instalada na região central, que é das 9h às 16h.

Informações importantes ao trabalhador:

– Canais digitais para consulta de vagas de emprego: empregabrasil.mte.gov.br ou pelo aplicativo “SINE FÁCIL”

– Pedido de seguro-desemprego: Pode ser solicitado pelo aplicativo da “carteira de trabalho digital” ou pelo site empregabrasil.mte.gov.br

Atendimento presencial para consulta de vagas e pedidos de seguro-desemprego:

– Sine Shopping Popular (das 9h às 17h): Telefone e Whatsapp: (65) 3664-1503/ 99251-7480

– Sine Coxipó (das 7h às 17h): Telefone e Whatsapp: (65) 3675-3113/ 99337-2799

– Sine Centro (das 9h às 16h): Telefone: (65) 3321-0572

Confira abaixo a planilha completa de vagas:

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT