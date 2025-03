Prefeitura de Cuiabá anuncia medidas para reordenar e valorizar o Shopping Orla

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, reuniu nesta semana com permissionários do Shopping Orla, localizado no bairro Porto, para discutir o reordenamento, estratégias de integração dos espaços e a promoção de melhorias no local.

A reunião contou com a presença do secretário Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico (SMTUR), Fernando Medeiros, responsável pela administração do espaço, da secretária Municipal de Ordem Pública, Juliana Palhares, do procurador-geral do Município de Cuiabá, Luiz Antônio Araújo Júnior, e da vereadora Michelly Alencar.

O prefeito Abilio Brunini destacou que a administração está implementando medidas para melhorar a gestão e a organização dos boxes. As primeiras ações incluem a identificação dos proprietários, permitindo um controle mais eficiente e a valorização daqueles que atuam no espaço há anos.

“Não esqueci do Shopping Orla. Precisamos reordenar o espaço e organizar as atividades comerciais para fomentar o local. Além disso, a regulamentação documental é necessária e importante tanto para os comerciantes quanto para a Prefeitura de Cuiabá”, afirmou o prefeito.

O prefeito também determinou que a Secretaria de Ordem Pública interdite imediatamente os boxes já fechados, que estão sendo utilizados como almoxarifado ou que foram abandonados por antigos proprietários.

A vereadora Michelly Alencar ressaltou que o espaço foi negligenciado pela gestão anterior e defendeu a necessidade de iniciar um processo de regularização, semelhante ao que já ocorre no Mercado do Porto.

“Pela primeira vez temos um prefeito que atende e ouve os comerciantes. Eles estão sendo recebidos por uma gestão transparente, que viabiliza suas atividades. O Shopping Orla estava extremamente abandonado, e queremos levar a mesma reorganização realizada no Mercado do Porto para lá. Nosso objetivo é integrar os espaços da região do Porto e impulsionar o desenvolvimento econômico. Atualmente, o local está sem investimentos, com muitas bancas paradas”, afirmou a vereadora.

O secretário Fernando Medeiros destacou que, em duas semanas, será iniciado o processo de regularização provisória. Além disso, os debates com os envolvidos continuarão para transformar o Shopping Orla em um importante ponto comercial, integrado ao Museu do Rio, ao Aquário Municipal e ao Mercado do Porto, formando um grande Complexo Turístico.

“Assim como foi feito no Mercado do Porto, nossa Secretaria, em parceria com a Procuradoria Geral do Município, elaborará um decreto atualizado, concedendo permissão temporária de uso aos comerciantes que já estão no Shopping Orla. Faremos um levantamento documental para a concessão definitiva. Após essa análise, vamos discutir com o prefeito Abilio a possibilidade de criar um Conselho Gestor do Shopping Orla para autorizar a permissão definitiva. Atualmente, existem mais de 200 bancas fechadas, sendo utilizadas como almoxarifado, transmitindo um aspecto de abandono e prejudicando o fluxo de consumidores”, declarou o secretário.

A reunião do prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini com os permissionários do Shopping Orla, secretários municipais e a vereadora Michelly Alencar foi realizada no final da tarde de quinta-feira (6) no Palácio Alencastro.

#PraCegoVer

A imagem principal mostra o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini gesticulando durante reunião com permissionários do Shopping Orla. Ele usa camisa cinza e está sentado em uma cadeira localizada na ponta da mesa com os secretários e os comerciantes em volta. Abaixo tem uma galeria de fotos que mostra os momentos da reunião e também uma foto com todos reunidos.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT