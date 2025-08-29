Prefeitura de Cuiabá anuncia programa pioneiro de combate à obesidade

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, recebeu em seu gabinete a vereadora Michelly Alencar para discutir políticas de saúde voltadas ao enfrentamento da obesidade. O encontro contou ainda com a secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, o secretário de Economia, Marcelo Bussiki, além dos médicos Dr. Samuel e Dr. Kleber, especialista na área. O encontro foi sediado no Palácio Alencastro, na manhã desta sexta-feira (29).

O destaque da reunião foi a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 1,5 milhão feita pela vereadora, que garantirá a compra do medicamento Mounjaro. Com a iniciativa, Cuiabá se tornará a primeira capital brasileira a ofertar gratuitamente o remédio para a população.

“Esse recurso será transformado em saúde pública, esporte e assistência social. O cidadão comum não tem condições de arcar com um tratamento que custa, em média, R$ 1.700 por mês. Estamos falando de salvar vidas e de oferecer dignidade às pessoas que convivem com a obesidade”, afirmou Michelly Alencar.

O prefeito Abilio Brunini destacou que a proposta vai além da medicação, pois a gestão prepara um mega-projeto que unirá saúde, esporte e educação alimentar. “A obesidade é um problema complexo. Não se resolve apenas com remédio. Precisamos incentivar a prática esportiva, promover a reeducação alimentar e oferecer acompanhamento médico e psicológico. Cuiabá dará esse passo pioneiro”, disse.

A secretária de Saúde, Danielle Carmona, ressaltou que o programa será acompanhado por equipe multidisciplinar. “Estamos estruturando um modelo completo, com acompanhamento médico, nutricional e físico, que garanta resultados duradouros para os cuiabanos”, explicou.

Com a implantação, cerca de 100 pessoas devem ser atendidas inicialmente por uma equipe multidisciplinar formada por médicos, nutricionistas e educadores físicos. O projeto integrará as unidades de saúde e o futuro Centro Integrado de Qualidade de Vida, que está em fase de implantação.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT