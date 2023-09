Prefeitura de Cuiabá apoia o respeito à diversidade LGBTQIA+ e o combate à LGBTfobia

A Prefeitura de Cuiabá foi parceira da 20ª Parada do Orgulho LGBTQIA+, que aconteceu no final da tarde deste sábado (2) e percorreu as avenidas da cidade. Neste ano, o evento foi realizado pela Associação da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Mato Grosso (APOLGBTQIA+MT). A ativista pelos direitos das mulheres, da população LGBTQIA+, da população negra e das causas raciais e sociais, a adjunta de Direitos Humanos do Município, Christiany Fonseca e o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, estiveram presentes no ato, representando o prefeito Emanuel Pinheiro, apoiador da luta.

Nesta edição, a Parada do Orgulho comemorou seus 20 anos de existência e de afirmação de direitos. “A Parada do Orgulho LGBTQIA+ é muito mais do que uma festa. Ela é um momento de inclusão, ela é um momento de representação da liberdade, ela é um momento da representação do amor e da visibilidade. Ela vem para dar visibilidade para aqueles que são invisibilizados todos os dias. É importante que a gente quebre o preconceito em uma sociedade principalmente muito conservadora como a nossa. O estado de Mato Grosso ainda é um estado muito conservador e por isso eu sempre ratifico uma fala. Eu não preciso ser LGBTQIA+, para ser contra a LGBTfobia. Isso é uma obrigação de todos, todas e todes. E a gente precisa fazer a prática disso. A prefeitura de Cuiabá, ela vem se colocando como parceira da população LGBTQI+, ela vem apoiando políticas públicas em defesa da população LGBTQIA+. E eu tenho certeza que essa população pode contar com a prefeitura municipal de Cuiabá para efetivar políticas que são importantes, direitos que são fundamentais e que precisam ser garantidos.”, disse Christiany Fonseca.

O secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, lembra que a gestão Emanuel Pinheiro preza pela inclusão e respeito. “Nós estamos presentes na Parada desde a sua primeira edição, porque nós reconhecemos nessa manifestação livre, uma manifestação espontânea, legítima de pessoas que trabalham, que produzem e de alguma forma significativa, contribui com progresso e o aumento de Cuiabá, do estado do Mato Grosso e do Brasil. Eu digo sempre que um estado melhor é possível, mas é importante usar a nossa voz, as nossas inteligências para poder fazer a diferença onde nós estivermos. Respeitar as diferenças”, disse ele.

Convidada deste ano para o evento foi a ativista, jornalista e Coordenadora Municipal de Diversidade de São Paulo, Léo Áquilla, que deu um show na festa, cantando o Hino Nacional do Brasil. Neste ano o evento contou com atrações de Djs, grupo de dança, shows, apresentações artísticas e bandas.

Presidente da Associação da Parada do Orgulho LGBTQIA + e consultor e fundador do Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual, Clovis Arantes, comenta que a cada edição da Parada do Orgulho, é uma oportunidade de destacar as conquistas alcançadas, bem como chamar a atenção para as barreiras que ainda precisam ser superadas.

“Neste ano, estamos completando vinte anos de Parada do Orgulho e precisamos dizer que nós nos orgulhamos dessa trajetória. E além disso, a Parada é um espaço pra gente também dizer que nós existimos, que nós estamos aqui e que nós exigimos respeito. Então esses vinte anos de orgulho dessa Parada é também esse motivo, da gente possa ter o que comemorar, porque se a gente for ficar somente com as estatísticas negativas a gente não caminha e queremos dizer que temos orgulho da nossa existência”, finalizou.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT