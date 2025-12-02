Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá atende 375 pacientes em Dia D Novembro Azul
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promoveu neste sábado (29) o Dia D do Novembro Azul, mobilização dedicada ao cuidado integral da saúde do homem, prevenção e diagnóstico precoce de doenças crônicas e urológicas. As ações envolveram todas as 68 Unidades de Saúde da Família (USFs) e o Centro de Especialidades Médicas (CEM) do Centro, além de um mutirão de cirurgias no Hospital Municipal São Benedito.
No CEM, o movimento foi intenso desde as primeiras horas da manhã, com a oferta de 11 especialidades médicas, entre elas mastologia, pneumologia, otorrinolaringologia, cardiologia adulta, geriatria, neurologia infantil e ortopedia. Ao longo do dia, 375 pacientes foram atendidos nas especialidades, todos previamente regulados pela Central de Regulação do Município.
“As consultas são agendadas pela regulação. Os pacientes que estavam na fila são contatados pela Central e vêm para atendimento no período diurno e vespertino. Hoje estamos ofertando especialidades com maior demanda e acelerando o acesso”, destacou a secretária de Saúde, Danielle Carmona.
Paralelamente aos atendimentos especializados, todas as Unidades de Saúde da Família realizaram atividades educativas e assistenciais voltadas ao público masculino, incluindo:
• Orientações individuais e em grupo
• Avaliação clínica
• Exames conforme indicação médica, como glicemia, hemoglobina glicada, lipidograma e urina
• Atualização vacinal
• Agendamento de consultas
• Testes rápidos
A SMS reforça que, conforme diretrizes do Ministério da Saúde, não há recomendação para rastreamento populacional do câncer de próstata em homens assintomáticos. No entanto, a decisão sobre PSA ou toque retal deve ocorrer de forma compartilhada entre profissional e usuário, após avaliação dos riscos e benefícios.
Além das ações nas USFs e do atendimento no CEM, o sábado também foi marcado por um mutirão de cirurgias urológicas no Hospital Municipal São Benedito, ampliando a capacidade de atendimento e contribuindo para reduzir o tempo de espera por procedimentos eletivos na especialidade.
A Secretaria Municipal de Saúde destaca que a realização simultânea dessas iniciativas reforça o compromisso da gestão municipal com a ampliação do acesso, redução de filas e fortalecimento da prevenção, garantindo que a população masculina tenha mais acolhimento e oportunidades de cuidado ao longo de todo o ano.
A população pode buscar mais informações diretamente na Unidade de Saúde da Família referente ao seu bairro.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
