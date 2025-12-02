Connect with us

Cuiabá

Prefeitura de Cuiabá atende 375 pacientes em Dia D Novembro Azul

Publicado em

02/12/2025

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promoveu neste sábado (29) o Dia D do Novembro Azul, mobilização dedicada ao cuidado integral da saúde do homem, prevenção e diagnóstico precoce de doenças crônicas e urológicas. As ações envolveram todas as 68 Unidades de Saúde da Família (USFs) e o Centro de Especialidades Médicas (CEM) do Centro, além de um mutirão de cirurgias no Hospital Municipal São Benedito.

No CEM, o movimento foi intenso desde as primeiras horas da manhã, com a oferta de 11 especialidades médicas, entre elas mastologia, pneumologia, otorrinolaringologia, cardiologia adulta, geriatria, neurologia infantil e ortopedia. Ao longo do dia, 375 pacientes foram atendidos nas especialidades, todos previamente regulados pela Central de Regulação do Município.

“As consultas são agendadas pela regulação. Os pacientes que estavam na fila são contatados pela Central e vêm para atendimento no período diurno e vespertino. Hoje estamos ofertando especialidades com maior demanda e acelerando o acesso”, destacou a secretária de Saúde, Danielle Carmona.

Paralelamente aos atendimentos especializados, todas as Unidades de Saúde da Família realizaram atividades educativas e assistenciais voltadas ao público masculino, incluindo:

• Orientações individuais e em grupo
• Avaliação clínica
• Exames conforme indicação médica, como glicemia, hemoglobina glicada, lipidograma e urina
• Atualização vacinal
• Agendamento de consultas
• Testes rápidos

A SMS reforça que, conforme diretrizes do Ministério da Saúde, não há recomendação para rastreamento populacional do câncer de próstata em homens assintomáticos. No entanto, a decisão sobre PSA ou toque retal deve ocorrer de forma compartilhada entre profissional e usuário, após avaliação dos riscos e benefícios.

Além das ações nas USFs e do atendimento no CEM, o sábado também foi marcado por um mutirão de cirurgias urológicas no Hospital Municipal São Benedito, ampliando a capacidade de atendimento e contribuindo para reduzir o tempo de espera por procedimentos eletivos na especialidade.

A Secretaria Municipal de Saúde destaca que a realização simultânea dessas iniciativas reforça o compromisso da gestão municipal com a ampliação do acesso, redução de filas e fortalecimento da prevenção, garantindo que a população masculina tenha mais acolhimento e oportunidades de cuidado ao longo de todo o ano.

A população pode buscar mais informações diretamente na Unidade de Saúde da Família referente ao seu bairro.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

Cuiabá

Paula Calil apresenta projetos que valorizam a cultura cuiabana

Published

59 segundos atrás

on

02/12/2025

By

Nathany Gomes | Assessoria da vereadora Paula Calil 

A presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL), apresentou nesta terça-feira (2), dois projetos de lei que reforçam a valorização da cultura local e reconhecem profissionais que contribuíram para o serviço público de saúde no município.
O primeiro projeto declara oficialmente a farofa de banana como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Cuiabá. A proposta destaca que o prato típico é um dos símbolos mais representativos da culinária cuiabana, presente em tradições familiares e em preparações históricas da cidade. A medida busca preservar e fortalecer a identidade gastronômica local, garantindo a continuidade dessa referência cultural.
Já o segundo projeto denomina a unidade básica de saúde localizada na avenida Espigão, no bairro Tijucal, como “UBS Ana Maria Fernandes da Cruz”. A homenagem reconhece a trajetória da profissional de saúde que dedicou décadas ao atendimento da população cuiabana. Ana Maria atuou em instituições como a Santa Casa, Hospital Geral, Pronto-Socorro Municipal e Hospital Universitário Júlio Müller, além de postos de saúde em diversos bairros da capital. Sua atuação inclui ações de combate à tuberculose, hanseníase e iniciativas de acolhimento a mães adolescentes.
A vereadora agradeceu ao apoio recebido e destacou o compromisso com o fortalecimento das políticas públicas. “Meu agradecimento a todos que contribuíram para a construção desses projetos. Nosso trabalho é diário, sempre com o objetivo de valorizar nossa cultura, reconhecer quem fez a diferença na história de Cuiabá e fortalecer ações que honrem a nossa população. Aqui estão dois instrumentos importantes para o desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou.
As propostas seguem agora para análise das comissões permanentes antes de serem encaminhadas ao plenário.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Cuiabá

Câmara aprova moção de repúdio à prisão preventiva de Bolsonaro

Published

2 minutos atrás

on

02/12/2025

By

Antoniel Pontes | Assessoria do vereador Ranalli 
Com 13 votos favoráveis, a Câmara Municipal de Cuiabá aprovou nesta terça-feira (2) a moção de repúdio, apresentada pelo vereador Rafael Ranalli (PL), contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que converteu em prisão preventiva a custódia do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.
A moção de Ranalli justificativa que a decisão de Moraes é “amparada em elementos frágeis, especulativos e desproporcionais” e representa afronta à lógica jurídica, à serenidade institucional e aos limites que devem conter o exercício do poder”. Para o vereador, a prisão preventiva decretada em 22 de novembro extrapola o que seria aceitável em termos de cautelar e fere princípios do devido processo legal.
“Como é possível recolher um homem de 70 anos que acabou de passar por oito cirurgias. Como ele ia pular o muro gente”, justificou.
Ranalli sustenta que a convocação de vigílias e manifestações é “fato comum, previsível e inerente à dinâmica democrática” e que tratá-la como elemento suspeito seria uma leitura “exagerada e incompatível” com o rigor técnico esperado de um ministro do STF. O texto também argumenta que a interpretação adotada por Moraes converte “conjecturas sobre supostas estratégias de evasão” em fundamento para uma medida extrema, sem provas concretas.
A moção ainda aponta um suposto vício de inconstitucionalidade na decisão. Segundo o documento, atribuir “perigo de fuga” à mera iminência do trânsito em julgado da condenação contraria o texto da Constituição Federal, que condiciona a prisão-pena ao trânsito em julgado. Para o vereador, antecipar esse marco e transformá-lo em justificativa cautelar desvirtua garantias centrais do Estado Democrático de Direito.
Ranalli também faz comparação com o período em que o ex-presidente Lula ficou preso em Curitiba. A justificativa lembra que vigílias e atos permanentes em frente à sede da Polícia Federal nunca foram tratadas como risco de evasão, e sustenta que tratar situações equivalentes de forma diferente alimenta a percepção de seletividade na atuação da justiça. O texto fala em “contornos de ato de força revestidos de legalidade” e alerta para um suposto desequilíbrio entre poderes quando decisões excepcionais são justificadas com base em hipóteses consideradas frágeis.
A moção encerra com um repúdio “severo, firme e inequívoco” à prisão preventiva e à forma como foi conduzida, afirmando que a jurisdição constitucional deve ser contida, técnica, proporcional e “imune a interpretações expansivas que restrinjam a liberdade sem comprovação concreta”.
Para Ranalli, quando esses limites são extrapolados, “é o próprio Estado Democrático de Direito que paga o preço”.
Votaram a favor pelo repúdio: Rafael Ranalli, Samantha Iris, Chico 2000, ambos do PL; Demilson Nogueira(PP); Katiuscia Mantelli e Dídimo Vovô, ambos do PSB; Wilson Kero Kero (PMB);  Marcrean Santos (MDB); Eduardo Magalhães (Republicanos); Baixinha Giraldelli (SD), Michelly Alencar (União); Tenente-coronel Dias (Cidadania) e Kassio Coelho (Podemos).

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA02/12/2025

PM flagra adolescente pilotando moto em alta velocidade e apreende 60 porções de maconha

Um adolescente, de 16 anos, integrante de uma facção criminosa, foi detido em flagrante, nesta segunda-feira (1º.12), suspeito por direção...
SEGURANÇA02/12/2025

Polícia Civil prende foragido por armazenar pornografia infantil em Guarantã do Norte

Um homem, envolvido em crime de pedofilia pela internet, teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, nesta terça-feira...
SEGURANÇA02/12/2025

Polícia Civil prende homem suspeito de estuprar criança de quatro anos de idade

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (1º.12), o suspeito pelo crime de estupro de vulnerável, cuja vítima seria uma criança...

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262