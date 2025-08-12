Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá avança proposta para quitar dívida herdada de R$ 723 milhões
A Prefeitura de Cuiabá trabalha para encaminhar à Câmara Municipal, em um prazo de até 30 dias, um projeto de lei fixando parcelas para a quitação de uma dívida total de R$ 723 milhões, herdada da gestão anterior.
Um dos itens trata da dívida com 17 bancos e cooperativas de crédito na ordem de R$ 52 milhões. Esse valor é referente aos empréstimos consignados, modalidade na qual as parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento do servidor. Porém, a gestão anterior não transferia o dinheiro aos particulares, gerando a dívida.
Conforme o secretário de Economia, Marcelo Bussiki, a equipe econômica já deu aval favorável ao modelo de parcelamento idealizado pelo Poder Executivo. Uma das propostas em discussão é a seguinte: se o credor aceitar o pagamento parcelado, poderá vir a receber a quantia total em parcelas menores, desde que sejam concedidos descontos ao município. “É uma proposta interessante que está em fase de discussão avançada”, explica o secretário Marcelo Bussiki.
Falta, ainda, o parecer da Procuradoria Geral do Município (PGM) para atestar a credibilidade jurídica necessária. Posteriormente, será encaminhado à Secretaria de Governo, que, por sua vez, remeterá à Câmara Municipal de Cuiabá.
Uma das metas, a partir da renegociação das dívidas, é que Cuiabá atinja o objetivo de aumentar a nota de Capacidade de Pagamento (Capag) junto à Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
No primeiro mês de mandato do prefeito Abilio Brunini, foi descoberto que a gestão anterior não procedia com o pagamento das parcelas dos empréstimos consignados firmados pelos servidores públicos. O consignado é uma modalidade de empréstimo em que as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento. Sem os devidos repasses, o município tornou-se devedor de R$ 52 milhões com 17 instituições financeiras.
Outros pedidos de parcelamento que serão enviados à Câmara Municipal abrangem débitos previdenciários com o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e retenções de credores de servidores da Secretaria Municipal de Saúde e da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb). Somados, esses débitos correspondem a R$ 55 milhões.
Haverá, ainda, pedido para parcelar dívidas de R$ 200 milhões da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP) relacionadas ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) e fornecedores.
Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá leva atendimentos de saúde a pessoas em situação de rua
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Cuiabá, por meio da Atenção Primária, desenvolve o Serviço Consultório na Rua, uma estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS) voltada para oferecer atendimento humanizado e integral às pessoas em situação de rua. A iniciativa tem transformado realidades, levando cuidados de saúde e inclusão social a quem, muitas vezes, não consegue acessar os serviços básicos. De janeiro a junho deste ano, a equipe multiprofissional já realizou 2.068 atendimentos.
O enfermeiro Josias Botelho, integrante da equipe, explica que o serviço funciona de forma semelhante a uma unidade básica de saúde, mas adaptado à realidade de quem vive nas ruas.
“O Consultório na Rua é uma equipe de atenção primária destinada ao atendimento de pessoas em situação de rua. Atuamos em locais onde elas se encontram, geralmente em praças, vielas ou outros espaços públicos. O atendimento começa com o acolhimento pela assistência social e segue para o enfermeiro ou o médico, conforme a necessidade clínica. É um trabalho multiprofissional, com prontuário único, e buscamos não só cuidar da saúde, mas também compreender e atuar sobre outras vulnerabilidades sociais. Em Cuiabá, o serviço é realizado por duas equipes de Consultório na Rua (Luz e Novo Amanhecer) que fazem a cobertura no território.”, destaca.
A equipe atua em dois turnos e conta com enfermeiro, médico, assistentes sociais, técnicos de enfermagem, psicólogo e profissional de saúde bucal. O serviço realiza desde consultas e encaminhamentos até testagens rápidas, coleta de exames para tuberculose e acompanhamento de tratamentos, além de articulação com toda a rede de saúde e assistência social.
Para o médico Hélio Jacobi, trabalhar no Consultório na Rua é desafiador e recompensador. “É gratificante porque damos oportunidade de inclusão social. Atendemos pessoas em extrema vulnerabilidade, e muitas vezes somos a única chance que elas têm de acessar a saúde. Há resistência no primeiro contato, especialmente nos casos de saúde mental, mas conseguimos criar vínculos terapêuticos. Quando o usuário abandona o tratamento ou tem dificuldade de continuar, fazemos busca ativa e tentamos garantir que ele chegue até o atendimento que precisa”, relata.
A secretária adjunta de Atenção Primária, Catarina Célia de Araújo Amorim, reforça que o Consultório na Rua é um exemplo de política pública que leva o SUS até onde as pessoas estão.
“O serviço é fundamental porque rompe barreiras de acesso e promove equidade. Muitas pessoas em situação de rua não têm condições mínimas de procurar uma unidade de saúde. Com essa estratégia, levamos atendimento, escuta qualificada e encaminhamentos, garantindo que ninguém fique sem cuidado apenas por não ter um endereço fixo”, afirma.
Perfil de atendimentos
Nesse período, os atendimentos foram majoritariamente de adultos do sexo masculino, com 63% dos homens na faixa etária entre 30 e 54 anos de idade. Das mulheres atendidas, a faixa etária se concentrou entre 30 e 59 anos. O perfil mostrou pessoas em situação de rua com histórico de desemprego e dificuldades para aquisição de vínculo de trabalho.
Com atuação itinerante, escuta acolhedora e integração com a rede de saúde, o Consultório na Rua reafirma o compromisso da SMS de Cuiabá com uma saúde pública inclusiva, que alcança todos os cidadãos, independentemente da condição social.
Cuiabá
Projeto de incentivo ao escotismo de autoria de Paula Calil é aprovado
Segurança
MT
Brasil
Economia & Finanças
