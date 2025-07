Prefeitura de Cuiabá capacita fiscais para aplicação da nova Lei de Poluição Sonora

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, participou na manhã desta sexta-feira (11) do lançamento da Operação “Centro Seguro – Fase Liquida Centro 2025”, promovida pela Polícia Militar de Mato Grosso na Praça Ipiranga, no coração da capital. A ação integra o programa estadual “Tolerância Zero” e tem como foco reforçar o policiamento na região central durante o período da campanha comercial Liquida Centro, que deve atrair cerca de 100 mil pessoas por dia entre 11 e 19 de julho.

Ao lado do comandante da PM, coronel Fernando, e de outras autoridades das forças de segurança, o prefeito destacou seu compromisso com a segurança pública e elogiou o trabalho dos policiais militares que atuam na linha de frente. “Tenho muito orgulho do trabalho de vocês. A Polícia Militar é um orgulho para a nossa cidade. Estamos trabalhando para ampliar a presença dos policiais nas ruas e fortalecer a atuação por meio da atividade delegada”, afirmou Abilio.

A operação conta com efetivo reforçado de batalhões estratégicos como Rotam, Bope, Força Tática, Cavalaria, Batalhão de Trânsito e Ambiental, além da Companhia Raio. O objetivo é inibir crimes como furtos e roubos durante o aumento do fluxo comercial na região.

O prefeito também anunciou que buscará ampliar a atividade delegada para outras companhias, como o Raio, permitindo que mais policiais atuem de forma remunerada em suas folgas, por meio de convênio com a Prefeitura. “Estamos de portas abertas para colaborar com a segurança pública. Nosso objetivo é somar esforços e garantir uma cidade mais segura para todos”, disse.

Também estiveram presentes a secretária municipal de Assistência Social, Hélida Vilela, e a primeira-dama de Cuiabá, Samantha Iris, que acompanharam a solenidade ao lado de representantes da segurança pública municipal e estadual. Ao fim, o prefeito e Samantha percorreram as ruas do centro, visitaram lojas, conversaram com comerciantes e com a população que transitava na região, e fizeram compras.

De 11 a 19 de julho, ruas e calçadões da região central irão focar em esforços para atrair consumidores durante a 18ª edição do Liquida Centro. A ação faz parte do calendário de eventos da capital e é organizada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Tecidos e Confecções de Mato Grosso (Sincotec-MT). Diversos segmentos do comércio, como confecções, calçados, móveis e brinquedos, oferecerão produtos com até 70% de desconto.

#PraCegoVer

Na imagem principal, o prefeito está ao lado de representantes do comércio e da Polícia Militar. Todos estão no coreto da Praça Ipiranga e falam para as pessoas que transitam pelo centro sobre as ações de segurança.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT