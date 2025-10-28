Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá celebra o Dia do Servidor Público com música, dança e reconhecimento
Em homenagem ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, a prefeita em exercício, coronel Vânia Rosa, proporcionou na manhã desta terça-feira (28) um momento de alegria e descontração aos servidores que atuam nas diferentes secretarias instaladas no Palácio Alencastro, sede da Prefeitura de Cuiabá. Os servidores foram recepcionados com música pela equipe do Projeto Piano Gente, no início do expediente da manhã e no retorno do horário de almoço, no período da tarde.
Servidora pública de carreira da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a prefeita destacou a importância de valorizar os profissionais que dedicam suas vidas ao serviço público e ao atendimento da população cuiabana.
“Hoje é o Dia do Servidor Público e, como servidora, sei o quanto é importante reconhecer o trabalho de quem faz a máquina pública funcionar. Mesmo com recursos limitados, buscamos, por meio de parcerias, promover um momento simples, mas cheio de significado. É uma forma de demonstrar o nosso carinho e respeito por todos os servidores que se dedicam diariamente a Cuiabá”, afirmou coronel Vânia Rosa.
Durante a ação, os servidores participaram de atividades de integração e descontração com o palhaço Pimpolho, reconhecido pelo trabalho social que realiza junto ao Hospital de Câncer de Cuiabá; o professor de dança de salão da academia Criart, Edevaldo Pedroso de Souza; e o saxofonista Dagnel Renner Enoré Silva, servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão.
Os convidados deram um tom de leveza ao evento, estimulando os servidores a dançarem diferentes ritmos e a cuidarem da saúde física e mental. Também foram compartilhadas informações sobre a importância do autoexame para a detecção precoce do câncer de mama.
“Muitas vezes as dificuldades do trabalho e os dias tensos sobrecarregam. Hoje é um dia diferente, de comemoração, mas a mensagem não muda: a gente tem que manter a união entre os colegas para que o resultado dê certo. Para mim, está sendo uma grande experiência fazer o que gosto, que é levar alegria às pessoas. Eu nunca tinha entrado na Prefeitura de Cuiabá e hoje estou peregrinando por todos os andares”, declarou Pimpolho.
A técnica em contabilidade Daniela Cristina de Pinho, com 34 anos de serviço público e prestes a se aposentar, elogiou a iniciativa. “Em 34 anos trabalhando na Prefeitura, nunca vi um prefeito passar de sala em sala com esse propósito, de agradecer e parabenizar pelo trabalho realizado”, destacou.
“Muito bacana, dá uma descontraída no ambiente e deixa tudo mais animado”, afirmou a coordenadora técnica de captação de recursos, Rafaela Montenegro.
O secretário municipal de Orçamento, Nivaldo de Almeida Carvalho Júnior, que também recepcionou a prefeita com sua equipe em sua secretaria, avaliou a ação de forma positiva. “Quebra a rotina do trabalho, traz mais alegria e motivação para a gente produzir cada vez mais e estimular o servidor público a estar cada vez mais comprometido com as melhorias que Cuiabá merece e necessita”, ressaltou.
A prefeita em exercício, coronel Vânia Rosa, reforçou que a homenagem vai além da data comemorativa, ressaltando o papel essencial dos servidores.
“Cuiabá é uma capital sustentada pelo trabalho dos servidores públicos. Desde a segurança até a habitação, como a CPA e a COHAB, que nasceram para dar suporte a esses profissionais, tudo reflete o quanto esse segmento é essencial. O servidor público é a base que sustenta o funcionamento da nossa cidade. Por isso, este dia não poderia passar em branco. É preciso lembrar a importância de cada um e incentivá-los a se cuidarem, a se sentirem valorizados e reconhecidos”, completou.
PIANO GENTE
A apresentação do projeto Piano Gente Comunidade, inserida nesta ação, marca o cumprimento de uma ampla agenda de eventos. Segundo o curador do projeto e presidente da Associação Piano Gente, Dario Luiz Scherner, estão previstos mais de 20 locais no cronograma de apresentações para os próximos dias.
“A arte, a música e a dança têm importância no dia a dia das pessoas e também no ambiente de trabalho. A música faz parte das terapias integrativas e, no ambiente corporativo, atua como instrumento de saúde mental. Quando aplicamos isso, percebemos resultados visíveis: maior produtividade, tranquilidade e bem-estar entre os servidores. Cumprimos, assim, o nosso propósito, que é tocar o coração das pessoas e fazer com que esses corações toquem novos corações, formando uma grande rede, uma cadeia do bem”, explicou.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeito busca R$ 1 bilhão em investimentos para Cuiabá em evento internacional em Dubai
O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, apresentou durante palestra o potencial de investimentos da capital mato-grossense no maior evento de prefeitos do mundo, realizado em Dubai, para atrair cerca de R$ 1 bilhão em financiamentos voltados para obras de mobilidade, infraestrutura e sustentabilidade urbana. A presença do gestor na 15ª Cúpula de Cidades da Ásia-Pacífico (APCS 2025) reforça o compromisso da capital mato-grossense em estreitar relações com empresários e investidores internacionais, apresentando-se como um polo estratégico para negócios e inovação.
Durante sua participação nesta terça-feira (28), Abilio apresentou as principais oportunidades de investimento em Cuiabá, com destaque para os projetos de arborização, drenagem pluvial, pavimentação, construção de seis novos viadutos estratégicos e o programa “Cuiabá Mais Verde”, que prevê o plantio de milhares de árvores em toda a cidade. “Esses investimentos representam o futuro da nossa capital. Estamos abrindo as portas para o mundo conhecer o potencial de Cuiabá como cidade sustentável, moderna e conectada”, ressaltou o prefeito. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura, Fernando Medeiros, também participou e estreitou laços com possíveis investidores e autoridades políticas em Dubai.
O projeto “Cuiabá Mais Verde”, um dos carros-chefe da gestão, foi elogiado por representantes de cidades estrangeiras presentes no evento. Além da pauta ambiental, o prefeito destacou a capacidade de expansão do agronegócio local, apresentando a cidade como a capital do agronegócio brasileiro, com ampla possibilidade de integração logística e tecnológica para novos empreendimentos.
Cuiabá está sendo apresentada para líderes de diversos países, investidores árabes e chineses, além de prefeitos convidados do Brasil, Portugal e Moçambique, que participam da rodada de networking e parcerias bilaterais. O objetivo é formar uma rede internacional de cooperação para impulsionar o crescimento urbano e econômico das cidades.
“Estamos mostrando ao mundo que Cuiabá tem um potencial gigantesco de crescimento e de gerar oportunidades. É fundamental que os árabes e os chineses conheçam o que estamos construindo e vejam nossa cidade como um porto seguro para investir”, destacou Abilio Brunini.
Com uma agenda intensa de reuniões, o prefeito reforçou que os diálogos iniciados em Dubai devem resultar em novas parcerias e aportes financeiros diretos, consolidando Cuiabá como uma cidade de futuro, aberta à inovação e à sustentabilidade.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Secretaria Municipal de Saúde realiza café da manhã em homenagem ao Dia do Servidor Público e à Campanha Outubro Rosa
A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá realizou, na manhã desta terça-feira (28), um café da manhã especial em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado nesta data. O evento, realizado na sede da pasta, também fez parte das ações da Campanha Outubro Rosa, reforçando a importância da prevenção e do autocuidado entre os servidores.
Durante a confraternização, os colaboradores da Secretaria compareceram vestidos na cor rosa, em apoio à causa de conscientização sobre o câncer de mama. O encontro contou com a presença da secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, que destacou o papel essencial dos servidores no funcionamento da rede municipal e no cuidado com a população cuiabana.
“Hoje é um dia de celebração e gratidão. Cada servidor é parte fundamental para que a Secretaria funcione e para que os serviços de saúde cheguem à nossa população com qualidade e humanização. Aproveitamos também o Outubro Rosa para reforçar o cuidado com a saúde e a importância da prevenção”, afirmou Carmona.
Também participaram do evento os secretários adjuntos da pasta: Cinara Brito (Atenção Primária), Odair Mendonça (Atenção Secundária), Susana Gutierrez (Atenção Hospitalar e Complexo Regulador – SUS), Cleyton Eduardo Silva (Assistência Farmacêutica) e Naianne Faria Lima (Gestão).
Além do café da manhã, a Secretaria organizou uma programação voltada ao bem-estar dos servidores, oferecendo serviços gratuitos de auriculoterapia, destrave muscular, quick massagem e designer de sobrancelhas. As atividades proporcionaram momentos de relaxamento, valorização e autocuidado aos profissionais que atuam diariamente em prol da saúde pública.
A iniciativa reforça o compromisso da Secretaria Municipal de Saúde com a valorização dos servidores e com a promoção de um ambiente de trabalho mais saudável, humano e acolhedor.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Prefeitura de Cuiabá celebra o Dia do Servidor Público com música, dança e reconhecimento
Ministério da Saúde debate masculinidades no Complexo da Maré
UBS ou UPA: saiba quando procurar a unidade mais próxima de você
Curso de cuidado à população em situação de rua abre inscrições para Pernambuco e São Paulo
Saiba como emitir autorização para retirar absorventes nas Unidades Básicas de Saúde
Segurança
PRF apreende mais de 160 kg de drogas durante fiscalização em Rondonópolis (MT)
Na manhã de 28 de outubro de 2025, por volta das 9h30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão...
Força Tática da PM e PRF apreendem 19 tabletes de pasta base de cocaína em Várzea Grande
Ação conjunta das Forças Táticas do 1º e 6º Comandos Regionais da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou...
Homem é preso e adolescente apreendido pela PM após roubo à residência em Alta Floresta
Policiais militares do 8º Batalhão prenderam um homem, de 24 anos, e apreenderam um adolescente, de 16 anos, pelos crimes...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES4 dias atrás
Prefeitura de Sinop promove homenagem aos servidores do Paço Municipal
-
CIDADES4 dias atrás
Café da manhã celebra o dia do Servidor Público no Previ Sinop
-
Várzea Grande5 dias atrás
Semáforo em manutenção
-
JUSTIÇA6 dias atrás
Comarca de Barra do Bugres entrega 38 títulos de propriedade pelo Programa Solo Seguro Amazônia
-
CIDADES4 dias atrás
Prefeitura lança consulta pública para construção do plano de coleta dos resíduos domésticos e sólidos
-
MATO GROSSO3 dias atrás
Polícias Civil e Militar prendem autor de feminicídio e homicídio de casal em Marcelândia
-
CIDADES4 dias atrás
Banda Rudimentar de Sinop busca a terceira vitória consecutiva da Copa Centro-Oeste de Bandas e Fanfarras
-
Saúde4 dias atrás
Metanol: 58 casos confirmados de intoxicação após consumo de bebidas alcoólicas