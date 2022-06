Prefeitura de Cuiabá conclui obras na Rua das Araras e libera tráfego de veículos

Atendendo a ampla programação em celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado neste mês, elaborada pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável (SMADESS), a Escola Cívico-Militar Cuiabana (ECIMC) Profª Maria Dimpina Lobo Duarte, recebeu, na manhã desta quarta-feira (15), as ações do Projeto Semeando o Futuro, por meio do plantio de mudas nativas do cerrado.

O desempenho das atividades contou com a participação de alunos matriculados nas turmas do 6ª ao 9º ano do ensino fundamental e a ação foi realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME).

O secretário de Meio Ambiente, Renivaldo Nascimento, reforçou que a ação possibilita saber mais sobre os cuidados com a natureza e a iniciativa tem como objetivo levar às salas de aulas um tema transversal, a educação ambiental. “É muito importante para nossas, crianças e adolescentes pois passam a maior parte do tempo nas escolas, possam ter consciência desde cedo sobre a importância da conservação dos ecossistemas, base da subsistência da humanidade”, frisou o gestor.

A coordenadora da unidade de ensino, Amanda Neves, relatou que a ação representa um marco na vida dos discentes. “Estamos conscientizando e criando uma familiaridade também. A partir do momento em que é dado o reconhecimento a todos que ajudaram na semeadura, é algo que os acompanharão durante toda a vida, repassando o feito para suas gerações, daqui 20, 30 anos”, disse.

Guilherme Cunha, de 11 anos, se comprometeu em acompanhar de perto o crescimento da espécie Ipê Amarelo. “Estou muito feliz, podendo cuidar dela com todo amor e carinho com ajuda dos nossos professores”, completou.

Semeando o Futuro

O projeto tem como intuito incentivar o senso de responsabilidade ambiental coletivo dos alunos, alcançando seus lares, consequentemente, desde o compromisso com os plantios até os zelo com as árvores nos pátios externos das escolas.