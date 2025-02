Prefeitura de Cuiabá convoca 123 candidatos aprovados para diversos cargos na Educação

14/02/2025

Katiuscia Manteli acompanha execução de serviços de limpeza no Porto

Da Assessoria – Vereadora Katiuscia Manteli

A primeira-secretária, vereadora Katiuscia Manteli (PSB) esteve na tarde desta sexta-feira (14) no bairro do Porto para acompanhar de perto a execução dos serviços de limpeza realizados pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb). Os trabalhos foram realizados a partir de indicações da vereadora que tem o trabalho pautado nas melhorias da infraestrutura dos bairros e na qualidade de vida da população cuiabana. “É gratificante ver esse tipo de obra sendo realizada nos bairros. Os serviços estão sendo feitos no Porto, onde já foram feitas trocas de lâmpadas, limpezas das ruas, canteiros, bueiros, como também serviços de tapa-buracos, já estão na programação. As indicações que chegam ao nosso gabinete têm se transformado em ações concretas. Mais uma vez, o prefeito Abilio e o secretário de Obras, não têm medido esforços para atender nossas demandas”, pontuou a vereadora.

O presidente do bairro Porto, Rogério Galves, agradeceu a iniciativa da vereadora, que prontamente atendeu às solicitações da comunidade. “O que está sendo feito agora era algo que esperávamos há meses e agora se tornou realidade. As solicitações feitas no meu nome, no grupo da comunidade do Porto, no Instagram e no Facebook, começaram a ser atendidas. Peço paciência à comunidade, pois é o início da gestão. As coisas não acontecem de imediato, mas estamos nos adaptando para poder oferecer o atendimento necessário à população e à comunidade do bairro. Agradeço, em nome de todos, à interlocução e intermediação da vereadora Katiuscia, que fez nosso pedido chegar por meio de ofício ao secretário regional e ao prefeito Abílio. Estamos recebendo a atenção que tanto precisamos”.

“Nosso compromisso é levar as demandas da população à administração e buscar soluções eficazes para os problemas que impactam o cotidiano dos cuiabanos. Continuaremos a apresentar propostas que promovam melhorias na infraestrutura e no bem-estar de todos”, concluiu.